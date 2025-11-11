Ook deze bijzondere filmauto’s worden geveild!

We duiken opnieuw in de wondere wereld van de filmauto’s.

We schreven vorige week al over de omvangrijke collectie filmauto’s die binnenkort geveild wordt door Bonhams. Deze verzameling omvat maar liefst 50 auto’s, uiteenlopend van replica’s tot legendarische filmauto’s.

Vorige week hadden we al een aantal hoogtepunten behandeld, maar toen stond nog niet de hele collectie online. Inmiddels wel, dus daarom hebben we nu een deel 2 met nóg meer auto’s die bekend zijn van het witte doek.

Dodge Charger – Fast & Furious 7

Ken je die scène nog waarbij Dom Toretto met zijn Charger uit een vliegtuig springt? Dat was met een speciale off-road versie van de Charger. Voor de film zijn elf van deze auto’s gebruikt, waarvan dit er eentje is. Deze auto moet €150.000 tot €250.000 opbrengen. De collectie bevat ook nog een lage Dodge Charger uit Furious 7, maar die hadden we in het vorige artikel al behandeld.

Plymouth Road Runner – Fast & Furious 7

In Furious 7 is Vin Diesel ook te zien achter het stuur van een Plymouth Road Runner, die hij crasht tegen de Maserati Ghibli van Jason Statham. Gelukkig is dit exemplaar nog volledig intact. De fraaie muscle car moet goed zijn voor €80.000 tot €120.000.

Plymouth Barracuda – Fast & Furious 7

Niet alleen Dom Toretto, maar ook zijn wederhelft Letty Ortiz rijdt in een Plymouth in Fast & Furious 7. Zij racet in deze auto tegen een Audi R8. Wie er wint zullen we niet verklappen, dan moet je de film nog maar eens kijken. De geschatte waarde ligt op gelijke hoogte met de Road Runner: 80 tot 120 mille.

Chevrolet Camaro – Fast & Furious 7

Nog één auto uit Fast & Furious 7: de off-road Camaro. Deze auto is ook gebruikt voor de scène waarbij ze met auto en al uit een vliegtuig springen, voor Tyrese Gibson’s personage. Daarbij werd gebruik gemaakt van een green screen, wat verklaart waarom de auto nog heel is.

Buick Grand National – Fast & Furious

Met deze Buick is wat grappigs aan de hand. In de film moet de auto hard achteruit rijden en daarom is de carrosserie omgekeerd op het chassis geplaatst. Deze auto kan dus harder achteruit dan vooruit. Het is overigens ook geen echte GNX, maar een gewone Buick Grand National. Bonhams rekent op €50.000 tot €80.000 voor deze auto. Dat is minder dan wat er voor sommige echte Buick GNX’en wordt betaald, want dat is een zeer zeldzame auto.

6000 SUX – Robocop

Deze auto komt zowaar uit een film van een Nederlandse regisseur: de sci-fi klassieker Robocop van Paul Verhoeven. De ‘6000 SUX’ is speciaal gebouwd voor de film door Gene Winfield, op basis van een Oldsmobile Cutlass Supreme. Bonhams schat de waarde in op €30.000 tot €50.000.

GMC C20 – Ghostbusters Afterlife

Deze auto lijkt regelrecht uit de originele Ghostbusters te komen, maar niets is minder waar. Deze GMC is gebruikt voor Ghostbusters Afterlife uit 2021. In die film is het overigens wel de auto van een van de originele Ghostbusters. Het veilinghuis rekent op 20 á 30 mille.

Everyman’s car – Blade Runner

Hoe dachten ze in 1982 dat een alledaagse auto eruit zou zien in 2019? Nou, zo dus. Deze auto is gebruikt voor de legendarische film Blade Runner en gebouwd door Gene Winfield. Inderdaad, dezelfde man die ook de eerdergenoemde Robocop-auto bouwde. De basis is een Volkswagen Kever, maar daar is niks meer van te herkennen.

BMW 550i – Wolfs

Last but not least: een zwaar gehavende BMW 550i. Deze auto is gebruikt voor een zeer recente film, namelijk Wolfs uit 2024. De hoofdrollen werden vertolkt door Brad Pitt en George Clooney. Naar verluidt heeft Clooney achter het stuur van deze specifieke auto gezeten. Bonhams verwacht dat deze auto €5.000 tot €10.000 opbrengt. Voor een wrak is dat veel, maar voor een filmauto weinig. Het is maar net hoe je het bekijkt.