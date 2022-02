Ook dit kabinet rijdt nog altijd een vieze BMW of Audi

Scherp randje om deze titel. We weten het. Maar het kabinet geeft nog niet het goede voorbeeld als het gaat om het wagenpark.

Practice what you preach. Het is een wereldberoemd gezegde. Gaat niet altijd op helaas. Dat is bij het nieuwe kabinet niet anders als het gaat om het wagenpark. Hoewel ze het liefste alle Nederlanders in een elektrische auto proppen met een subsidiepotje (dat niet zo hard loopt dit jaar), kijken ze zelf eieren voor hun geld. De elektrische auto is ver te zoeken.

Perks of the job. Nog zo’n heerlijk gezegde. Gaat in dit geval op voor de ministers en staatssecretarissen. Ze krijgen een chauffeur met dienstauto. Na een lange dag debatteren, vergaderen of andere vorm van noeste arbeid brengen chauffeurs deze politici weer veilig naar huis. Voor wie in Den Haag woont is dit een korte afstand, maar de meeste leden van het kabinet wonen elders. En daar zit ook meteen uitdaging, vinden ze zelf. Die uitdaging zit hem in de keuze voor het wagenpark.

Kabinet wagenpark

Het wagenpark van het nieuwe kabinet beschikt over 31 dienstwagens. Daarvan zijn er slechts 2 volledig elektrisch. De andere 29 auto’s zijn dat niet. 20 van de 31 auto’s zijn hybride, maar dat is geen lastige doelstelling aangezien de meeste moderne vlaggenschepen over een (mild) hybride aandrijflijn beschikken. De BMW 7 Serie en Audi A8 zijn favoriet onder de bewindslieden. Maar ze hebben een hele goede reden, vinden ze zelf, dat het wagenpark amper uit EV’s bestaat.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Neem nu Rob Jetten. Kersvers minister van Klimaat. Zelfs de man die over het milieu gaat beschikt niet over een EV als dienstwagen. Moet je wel een kanttekening bij plaatsen. Zo reist de minister voor het grootste deel met het openbaar vervoer naar Den Haag. Volgens woordvoerder Pieter ten Bruggencate zou een elektrische auto bovendien niet de meest optimale keuze zijn, aldus de man tegenover Nu.nl. Het is onbekend waar deze uitspraak op slaat. Voor het woon-werk afstand van zo’n 140 kilometer vanuit zijn Gelderse woonplaats zou het in elk geval geen probleem moeten zijn.

Het wagenpark van het kabinet is een keuze gemaakt door het ministerie in overleg met de bewindspersonen. Er zijn vijf categorieën (A t/m E) in het geval van Rijkspersonenauto’s. Bewindspersonen van het kabinet mogen shoppen in categorie E. De norm is dat het voertuig maximaal 0,62 euro per kilometer kost op basis van 60.000 kilometer per jaar. Dat betekent dat een slurpende V8 rijden er vaak niet inzit, maar de regels zijn nog niet zo streng dat men verplicht naar een EV moet kijken.