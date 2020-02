Suzuki Ignis stoerder door kleine facelift

De piepkleine crossover heeft nu wat meer SUV-ambities.

Een aantal jaar geleden was de Suzuki Ignis ineens terug. Het is een historische (maar niet enorm sterke) naam: er was aan het begin van deze eeuw een kleine MPV-achtige met de naam Ignis. Die nam even een sabbatical, nu is de Ignis weer terug. Het klinkt alsof je er een betere naam aan kunt geven, eentje die iets sterker is. Toch heeft Suzuki er een opvallende verschijning van gemaakt. Niet alleen door dingen als de C-stijl, geïnspireerd op de oude SC100 GX, maar ook door er een ‘crossover’ van te maken. Hij is klein, maar heeft aspiraties van grotere auto’s. En komt dus precies in de crossover-trend terecht.

Ondertussen kennen we de compleet nieuwe Ignis al sinds 2015. In Nederland boert hij goed genoeg, maar het zijn vooral andere markten waar de Ignis een geweldige oplossing blijkt. Daarom is het India waar de wereldprimeur van de nieuwe Ignis plaatsvindt. Of nou ja, nieuwe Ignis: een facelift.

Wie de nieuwe Ignis wil herkennen, moet vooral letten op de grille met nieuwe chromen onderdelen. Ook de bumpers voor en achter zijn iets stoerder vormgegeven. LED-verlichting is nu standaard. Wie beter is in kleurtjes herkennen kan letten op drie nieuwe kleuren die zijn toegevoegd aan de compacte Suzuki: Tough Khaki, Caravan Ivory en Rush Yellow.

Onderhuids zijn er stappen gemaakt met de hybridemotor. Jazeker, de Suzuki Ignis wordt altijd geleverd met een hybridemotor: Suzuki noemt het Smart Hybrid. Deze krijgt een grotere li-ion-batterij. Qua transmissie is er ook nieuws: je kunt nu niet anders dan zelf schakelen met een handbak: daar komt nu een CVT bij.

Zoals gezegd kreeg India de primeur: de auto zal neerstrijken op Europees grondgebied op de autoshow van Genève. Daarna landt de auto met een prijskaart in de Suzuki-dealers in het tweede kwartaal van 2020.