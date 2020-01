PSA evacueert werknemers om coronavirus

Ja ja, ook Autoblog gaat over de ziekte schrijven.





Wie de afgelopen weken het nieuws heeft gevolgd, kan het niet gemist hebben: het coronavirus. Eind vorig jaar werd een nieuw type van het virus ontdekt in Wuhan, een miljoenenstad in China. Sindsdien is de ziekte in meerdere steden over de hele wereld opgedoken, zijn er duizenden mensen besmet mee geraakt en zijn er tientallen mensen aan gestorven.

In een poging de ziekte te stoppen, heeft China de stad Wuhan grotendeels afgesloten van de buitenwereld. Tegelijkertijd proberen andere landen hun staatsburgers uit de stad en omgeving te halen. Daaronder vallen ook enkele medewerkers van PSA Group, zo blijkt.

De Franse autobouwer is namelijk actief in drie fabrieken in de Chinese stad. Daarvoor werkt het samen met Dongfeng Motors. PSA maakt nu bekend 38 werknemers en familieleden de evacueren en terug te brengen naar Frankrijk. Daarvoor werkt de fabrikant samen met de Chinese en Franse overheden. De evacu├ęs worden eerst in tijdelijk quarantaine gezet, voordat ze naar Frankrijk worden gebracht. PSA gaat samen met Dongfeng maatregelen nemen om voor de Chinese werknemers te zorgen.

Het is vooralsnog onduidelijk wat voor gevolgen dit gaat hebben voor PSA. Vermoedelijk was de productie van de fabriek al teruggeschroefd vanwege het Chinese Nieuwjaar, dat afgelopen zaterdag begon. Renault had haar Wuhan-fabrieken vanwege het Chinese Nieuwjaar al gesloten. In de Wuhan-fabrieken bouwt PSA auto’s voor de Chinese markt.

Via Carscoops. Foto: Peugeot 508 First Edition Berline van BartZW, via Autojunk.nl.