Toyota Celica gaat écht een comeback maken

De Celica komt terug en niet alleen als een omgebouwde GR 86.

Toyota is het merk dat zo’n beetje eigenhandig de compacte sportcoupé in leven houdt, met de GR 86 en de Supra. En daar blijft het niet bij, zo lijkt het. Toyota gaat namelijk ook nog de Celica nieuw leven inblazen.

Nu hebben we geruchten over de comeback van de Celica al vaker gehoord. Sterker nog: hier speculeerden we in 2018 al over. Deze keer gaat het echter niet zomaar om een gerucht. Het Japanse Best Car heeft van niemand minder dan Hiroki Nakajima – de vice president van Toyota – vernomen dat de Celica er gaat komen.

Dit maakte hij bekend tijdens de Rally Japan, waar ook Akyo Toyoda aanwezig was. Niet dat deze aankondiging gepland was: meneer Nakajima verklapte dit nieuws nadat een journalist er specifiek naar vroeg.

De hoge Toyota-piet maakt ook meteen duidelijk dat de Celica op dit moment nog niet concreet vorm heeft gekregen. Het is dus zeker geen model dat we volgend jaar in de showroom kunnen verwachten. Het is überhaupt nog de vraag waar deze auto gepositioneerd gaat worden, aangezien Toyota al de GR 86 en de Supra heeft.

Bij een ander merk zou je misschien denken dat het een cross-over wordt, maar dat zien we Toyota niet doen. Toyota is tegenwoordig juist het merk dat de liefhebbers respecteert in plaats van tegen de schenen trapt.

Als er inderdaad een nieuwe Toyota Celica komt, wordt dit alweer de achtste generatie. De eerste Celica verscheen in 1970 en het model is vervolgens onafgebroken in productie geweest tot en met 2006. Overigens bracht Toyota recent nog een gave hommage uit aan de Celica GT-Four, in de vorm van de Toyota GR 86 Rally Concept.

