Gefacelifte BMW 7-Serie komt met meerdere Alpina varianten!1!!

Alpina nieuwe stijl krijgt vorm met de gefacelifte Siebener. Een eerste blik op de toekomst van Alpina.

Na een decennialange en roemruchte geschiedenis, is er recentelijk een einde gekomen aan het Alpina zoals we dat kenden. De tuner die we geen tuner mochten noemen uit Buchloe, is volledig ingelijfd door BMW. Enkele modellen zijn nog beschikbaar op basis van de oudere BMW-modellen in het gamma, te weten de 3- en 4-Serie, X7 en 8-Serie. Van die laatste is er natuurlijk ook de B8 GT als speciaal hommage aan wijlen Burkard Bovensiepen, de oprichter van het merk. Een treffend einde aan een mooie historie.

De familie Bovensiepen gaat door onder de merknaam ‘Bovensiepen’ met een bekend recept: speciale auto’s op basis van dikke BMW’s. Doch wat er met Alpina zou gebeuren onder bevlogen leiding van BMW zelf, bleef een veel bespeculeerd mysterie. Echte kenners dachten dat BMW de Alpina naam voor een Maybach-achtige lijn auto’s zou gebruiken. Auto’s met lekker veel luxe voor de koper en lekker veel marge voor de fabrikant. En zij lijken nu gelijk te krijgen.

Het immer goed ingevoerde BMWBlog meent namelijk te weten dat de eerste echte Alpina nieuwe stijl, op basis van de G70 7-Serie zal verschijnen. Wel pas nadat deze Siebener eind 2026, een welkome facelift krijgt. De Alpina komt effectief dus pas in 2027 en krijgt -jawel- een heuse aparte interne bouwcode, namelijk G72. Eigenlijk moeten we ook spreken over Alpinae, meervoud. Want van die G72, komt er naar verluidt zowel een versie met zescilinder, achtcilinder als een volledige elektrische variant op basis van de i7.

Alpina wordt dus in die zin een ’trimline’. Waarbij het zwaartepunt zal liggen op alle mogelijke extra’s en een luxe interieur, zónder de knakige M-Sport frutsels. Precies zoals je een dikke BMW wil dus eigenlijk, hoewel iedereen ze tegenwoordig bestelt met zo’n inmiddels lelijk geworden M Pakket. Vroeger betekende een M pakket wat fraaiere in kleur gespoten bumpers, mooie wielen en een verchroomd dubbel uitlaatje. Dezer dagen betekent het een bak hoekig zwart plastic en dito velgen.

Dus op zich is dit wel veelbelovend, hoewel puristen de neus er voor zullen ophalen. Een Alpina zonder een bijzondere motor…Mag dat?