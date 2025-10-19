Paffers opgelet: D66 wil roken in jouw eigen auto verbieden.
Het zou kunnen dat je het gemist hebt, maar het is opnieuw tijd voor verkiezingen in ons land! Voor de derde keer in iets meer dan vijf jaar mogen we naar de stembus. Dus houdt iedereen zijn hart vast waar het pendulum nu weer naartoe zwaait. Helaas en gelukkig, is dat in Nederland echter nooit echt heel ver. Door de noodzaak van coalities, modderen we uiteindelijk gewoon een beetje door in het ‘midden’. Niemand wordt daar echt heel blij van. Maar niemand haat het voldoende om de guillotines uit het vet te halen.
Er zijn geen autopartijen meer
Als het om autoliefde gaat, was je in Nederland al lang nergens meer veilig. Doch aan rechterzijde is er over het algemeen nog net ietsje meer liefde voor de heilige koe dan bij links. Persoonlijke keuzevrijheid, persoonlijk vervoer, lekker doorrijden, verkwistend gasgeven; vroegah profileerde de VVD zich zelfs altijd als de ‘auto-partij’. Helaas is dat in tijden van SDG-doelen al sinds 2021 officieel opgegeven. Maar bij links weet je dat ze je liefst de auto afpakken en je in een tonijnblik met andere mensen duwen. Vooral als je een boerenkinkel bent. Keuzevrijheid? Nee nee, wij bepalen wel wat voor u het beste is…
Betutteling
De betutteling gaat nu verder, want d66 wil u verbieden te paffen in uw eigen auto. Nu ís het, hoewel niet veel mensen dat zullen weten, in Nederland al verboden te roken in een vrachtwagen, bestelbus of auto van de zaak. Ook als je er alleen in rijdt. Maar zoals de overheid schrijft ‘als u de eigenaar van het voertuig bent en niemand anders gebruikt het, bepaalt u zelf of er gerookt wordt’.
Tot nu toe althans, want d66 wil ook voor dat laatste nu een stokje (af)steken. Ook in je duurbetaalde eigen auto mag je wat hen betreft straks niet meer roken als er kinderen meerijden. Gidsland Frankrijk heeft al dergelijke wetgeving, dus ja, dan moet het hier ook kunnen.
Nu moet ik zeggen dat ik niet rook en als arts onderschrijf dat roken belachelijk slecht is voor de gezondheid. Zodoende is het ‘logisch’ dat de partij die het allermeeste op de zorg wil bezuinigen (niet heel fatsoenlijk, maar iemand moet letterlijk en figuurlijk de pijn voelen voor de 0,0007 graden minder opwarming van de aarde), aan de voordeur mensen wil weghouden bij die zorg. Daarbij is er weinig zo teleurstellend als naar die prachtige occasion gaat kijken, om er vervolgens achter te komen dat er een dennenboompje aan de spiegel hangt om de rooklucht te verdoezelen. Maar alsnog dient de noodklok geluid te worden over hoe slecht betutteling voor de gezondheid is. Op een gegeven moet je ook keuzes mogen maken die niet per se het allerbeste voor je zijn, in plaats van gedwongen te worden een robot te zijn.
Do as I say, not as I do
Als voormalig tweevoudig Arrogander Penthouse stemmer is weinig zo bizar geweest als de omslag te zien van d66 als ‘liberale’ partij die streefde naar meer directe democratie, naar een ‘do as I say, not as I do’ partij, die mensen in een keurslijf dwingt. Het referendum is al afgeschaft, sinds kort is men ook tegen de gekozen burgermeester en wordt onder het mom van ‘inclusie’ en ‘progressie’, iedereen met wat traditionelere liberale ideeën, zo snel mogelijk uitgesloten en buiten spel gezet. Of in termen van de club zelf te spreken; ‘gecancelled’.
Enfin, partijleider Jetten heeft toch niet de slimste mens gewonnen, nadat hij ironisch genoeg struikelde over een lijstje met échte vrouwelijke trailblazers. Heldinnen als Rosa Parks, Marie Curie, Billy Jean King en Frida Kahlo stonden even niet op de kaart in het geheugen van de partijleider. Het heeft bijna iets poëtisch. Maar het is eigenlijk niet heel verrassend, van de man die als klimaatminister met miljarden smeet, doch niet wist dat je met kernenergie ook huizen kan verwarmen. Soundbytes en platgeslagen dogmata zijn immers een stuk belangrijker dan de werkelijke inhoud.
Enfin, wellicht zal de partij dus wel weer wat zakken in de peilingen. En mocht jij lekker willen paffen in de auto na een stressvolle middag vergaderen over SDG-doelen in het missiestatement van je bedrijf opnemen, is dat dus niet per se slecht nieuws. Maar hé, als rechtgeaarde echte liberaal zegt uw trouwe verslaggever natuurlijk, dat je het zelf moet weten. Je mag immers ook keuzes maken die niet goed voor je uitpakken. Waarvan akte.
Reacties
Rick-dos zegt
In plaats dat gelul over betutteling en je vrijheid had je ook een link kunnen plaatsen zodat we wat meer context hadden. Nu moeten we het met jouw betutteling doen.
Prima overigens als je die keuzes maakt als je maar ook voor de kosten van die keuzes opdraait zoals bijvoorbeeld longkanker behandeling waaronder bijvoorbeeld je chemokuur of als je schade rijdt omdat je afgeleid bent terwijl je je sigaret pakte of je shaggie draaide. Als je dat niet wil doen dan moet je ook niet zeiken als er voorwaarden worden gesteld. Dat kun je betutteling noemen, mar ik heb liever dat mijn belastinggeld of bijdrage aan de verzekering naar zinnige dingen gaat.
jaapiyo zegt
Bron is het openbaar beschikbare programma.
Bron voor gebrek aan enige kennis van zaken over energie (en vervolgens de arrogantie bij dat gebrek aan het kennis) https://www.youtube.com/watch?v=TCVI2YM14Qg. En voordat hier ‘ha, Ja21 blah blah op komt; het is niet mijn partij en het is gewoon een debat in de TK.
ffw88 zegt
Over 30 minuten weer een Tesla artikel?
kniesoor zegt
Heb een schurftgierende pesthekel aan een overdaad aan overheidsbetutteling. Maar o.a. in het geval van een ouder, die rookt in de oto waar minderjarige kinderen bij zijn steun ik die specifieke soort van betutteling ten volle. Het getuigt van een totale droefenis als een overheid een ouder moet vertellen, dat in de oto roken met een kind erbij absoluut onacceptabel is. Maar als ouders de discipline niet uit zichzelf kunnen opbrengen, moet er in dit geval maar een stevige stok achter de deur. Sterker nog : je zou een dergelijke ouder er bijna voor aanmelden bij Veilig Thuis. Bijna.
Overigens : als iemand in z’n eentje in een wagen zit paft-ie maar een eind weg. Maar dus niet met minderjarige kinderen erbij.
Jurgen zegt
Prima! Zie het probleem niet. Niemand rookt toch als zijn eigen kinderen of die van een ander in je auto zitten?
jaapiyo zegt
Is het punt niet per se. Hoewel het tokkie is om te roken waar kinderen bij zijn, is de vraag of je alles moet verbieden. Het zet de deur open voor het volgende en het volgende en het volgende verbod. Hetzelfde doet de EU met de voorgestelde EU-belasting op roken. Daar kan ook ‘niemand tegen zijn’. Maar het schept een precedent waarbij de EU gelegitimeerd wordt als een entiteit die belasting heft. Is dat precedent er eenmaal, is het volgende belasting op consumptie van vlees, suiker, wellicht inkomstenbelasting, erfbelasting…Het is het paard van Troje. Het continu opschuivende micromanagement van mensen die je die macht niet wil geven, ook al ben je het in sommige aspecten met hen eens.
DeWitteCondor zegt
Een verbod op roken in auto’s (of andere voertuigen) kan ik slechts toejuichen. Het is goor, slecht voor je medereizigers, moeilijk om die lucht er ooit nog goed uit kregen en (niet onderbouwd) volgens mij niet bevorderlijk voor de verkeersveiligheid. Dus als men zelf de discipline niet kan opbrengen om dit achter het stuur gewoon even niet te doen, ja dan komt er weer overheidsbemoeienis. Maar dat komt door al die stumpers die dit achter stuur blijven doen.
chimaera zegt
Mooi clickbait artikel weer! Roken verbieden in een ruimte waar kinderen aanwezig zijn kan ik alleen maar beamen.
Dat jij je kankerstick lekker in je longen wilt branden, prima, maar laat kinderen daar niet van meegenieten.