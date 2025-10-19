Paffers opgelet: D66 wil roken in jouw eigen auto verbieden.

Het zou kunnen dat je het gemist hebt, maar het is opnieuw tijd voor verkiezingen in ons land! Voor de derde keer in iets meer dan vijf jaar mogen we naar de stembus. Dus houdt iedereen zijn hart vast waar het pendulum nu weer naartoe zwaait. Helaas en gelukkig, is dat in Nederland echter nooit echt heel ver. Door de noodzaak van coalities, modderen we uiteindelijk gewoon een beetje door in het ‘midden’. Niemand wordt daar echt heel blij van. Maar niemand haat het voldoende om de guillotines uit het vet te halen.

Er zijn geen autopartijen meer

Als het om autoliefde gaat, was je in Nederland al lang nergens meer veilig. Doch aan rechterzijde is er over het algemeen nog net ietsje meer liefde voor de heilige koe dan bij links. Persoonlijke keuzevrijheid, persoonlijk vervoer, lekker doorrijden, verkwistend gasgeven; vroegah profileerde de VVD zich zelfs altijd als de ‘auto-partij’. Helaas is dat in tijden van SDG-doelen al sinds 2021 officieel opgegeven. Maar bij links weet je dat ze je liefst de auto afpakken en je in een tonijnblik met andere mensen duwen. Vooral als je een boerenkinkel bent. Keuzevrijheid? Nee nee, wij bepalen wel wat voor u het beste is…

Betutteling

De betutteling gaat nu verder, want d66 wil u verbieden te paffen in uw eigen auto. Nu ís het, hoewel niet veel mensen dat zullen weten, in Nederland al verboden te roken in een vrachtwagen, bestelbus of auto van de zaak. Ook als je er alleen in rijdt. Maar zoals de overheid schrijft ‘als u de eigenaar van het voertuig bent en niemand anders gebruikt het, bepaalt u zelf of er gerookt wordt’.

Tot nu toe althans, want d66 wil ook voor dat laatste nu een stokje (af)steken. Ook in je duurbetaalde eigen auto mag je wat hen betreft straks niet meer roken als er kinderen meerijden. Gidsland Frankrijk heeft al dergelijke wetgeving, dus ja, dan moet het hier ook kunnen.

Nu moet ik zeggen dat ik niet rook en als arts onderschrijf dat roken belachelijk slecht is voor de gezondheid. Zodoende is het ‘logisch’ dat de partij die het allermeeste op de zorg wil bezuinigen (niet heel fatsoenlijk, maar iemand moet letterlijk en figuurlijk de pijn voelen voor de 0,0007 graden minder opwarming van de aarde), aan de voordeur mensen wil weghouden bij die zorg. Daarbij is er weinig zo teleurstellend als naar die prachtige occasion gaat kijken, om er vervolgens achter te komen dat er een dennenboompje aan de spiegel hangt om de rooklucht te verdoezelen. Maar alsnog dient de noodklok geluid te worden over hoe slecht betutteling voor de gezondheid is. Op een gegeven moet je ook keuzes mogen maken die niet per se het allerbeste voor je zijn, in plaats van gedwongen te worden een robot te zijn.

Do as I say, not as I do

Als voormalig tweevoudig Arrogander Penthouse stemmer is weinig zo bizar geweest als de omslag te zien van d66 als ‘liberale’ partij die streefde naar meer directe democratie, naar een ‘do as I say, not as I do’ partij, die mensen in een keurslijf dwingt. Het referendum is al afgeschaft, sinds kort is men ook tegen de gekozen burgermeester en wordt onder het mom van ‘inclusie’ en ‘progressie’, iedereen met wat traditionelere liberale ideeën, zo snel mogelijk uitgesloten en buiten spel gezet. Of in termen van de club zelf te spreken; ‘gecancelled’.

Enfin, partijleider Jetten heeft toch niet de slimste mens gewonnen, nadat hij ironisch genoeg struikelde over een lijstje met échte vrouwelijke trailblazers. Heldinnen als Rosa Parks, Marie Curie, Billy Jean King en Frida Kahlo stonden even niet op de kaart in het geheugen van de partijleider. Het heeft bijna iets poëtisch. Maar het is eigenlijk niet heel verrassend, van de man die als klimaatminister met miljarden smeet, doch niet wist dat je met kernenergie ook huizen kan verwarmen. Soundbytes en platgeslagen dogmata zijn immers een stuk belangrijker dan de werkelijke inhoud.

Enfin, wellicht zal de partij dus wel weer wat zakken in de peilingen. En mocht jij lekker willen paffen in de auto na een stressvolle middag vergaderen over SDG-doelen in het missiestatement van je bedrijf opnemen, is dat dus niet per se slecht nieuws. Maar hé, als rechtgeaarde echte liberaal zegt uw trouwe verslaggever natuurlijk, dat je het zelf moet weten. Je mag immers ook keuzes maken die niet goed voor je uitpakken. Waarvan akte.