Eindelijk: Kia komt ook met een compacte B-segment EV

Een Kia EV2, dat is wat we nodig hebben!

Zoals collega @willeme vanochtend al kon melden is er een sloot aan Kia-nieuws vandaag. Dat is niet zomaar: het is vandaag EV Day bij Kia. Op deze dag ontvouwen de Koreanen hun toekomstplannen op het gebied van EV’s.

De EV6 en de EV9 kennen we, maar Kia gaat hun gamma nu ook naar onderen uitbreiden. Zo lieten ze vandaag al conceptversies zien van de Kia EV3 en EV4, naast de eerder onthulde productieversie van de EV5.

Deze auto’s heeft @willeme al behandeld, maar Kia heeft nog een nieuwtje te melden. Het kan niet op vandaag. Er zit namelijk een nóg kleiner model in de pijplijn. Een Kia EV2 dus. Dit wordt waarschijnlijk een B-segment auto. En dat is natuurlijk heel interessant.

Volgens Kia-baas Ho-Sung Song is deze auto helemaal afgestemd op de Europese behoeften. Het kan dus niet anders of deze auto wordt een daverend succes in Nederland. Zeker als je kijkt hoe de EV6 – wat toch een dure Kia is – het al doet.

Kia heeft van de EV2 nog geen concept car paraat, maar we weten dus bij deze dat dit model in de pijplijn zit. Verdere informatie hebben we nog niet, dus het is nog even afwachten wat voor carrosserievorm het überhaupt wordt. Een hatchback, een cross-over, of iets er tussenin, het kan allemaal.

De Kia EV2 staat gepland voor 2026, als ook de EV4 (een sedan-cross-over) zijn opwachting zal maken. De Kia kan het dan opnemen tegen de Volkswagen ID.2, de Cupra Raval, de Renault 5 en de elektrische Nissan Micra, die als het goed is allemaal tegen die tijd in de showrooms staan.

Foto: de neus van de Kia EV3 Concept

Via: Autocar