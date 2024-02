Renault heeft de Nederlandse prijs van de Rafale E-Tech full hybrid bekendgemaakt.

Meer dan 50.000 euro voor een Renault met nog geen 3 mille aan BPM, want zuinige hybride. (Deels) Elektrische auto’s zijn nog niet bepaald betaalbaar voor de massa en met dit tempo gaat dat nog jaren duren. Kunnen ze bij kenniscentrum ElaadNL weer de verwachtingen bijstellen. Maar dat geheel terzijde.

De Rafale is in de markt gezet als het nieuwe vlaggenschip van Renault. Bij een vlaggenschip hoort ook een bijpassende prijs, blijkbaar. Het model is een SUV coupe en is 4,71 meter lang, 1,86 meter breed en 1,61 meter hoog. De bagageruimte heeft een inhoud van 627 liter. De Renault moet de ‘goedkopere’ concurrent zijn van de BMW X4 en de Audi Q5 Sportback.

Laten we wel wezen. Iemand die een BMW of Audi overweegt zal niet zo gauw een showroom van Renault binnenstappen. Of Rafale hier in Nederland een succes gaat zijn valt daarmee te betwijfelen.

Instapper is de Rafale full hybrid techno. Zaken als adaptive cruise control, grootlichtassistent, parkeersensoren voor en achter en een camera zitten er allemaal op. De prijs begint bij 47.490 euro. Dat gezegd hebbende: deze kun je nu nog niet bestellen! De introductie van de techno is later dit jaar. Op dit moment is het alleen mogelijk om de Renault Rafale te bestellen als esprit Alpine.

Dat is de dikste variant, met een bijbehorend prijskaartje. Deze versie komt onder meer met vierwielbesturing, 20 inch wielen, een elektrisch bedienbare achterklep en verwarmde voorstoelen.

Renault Rafale prijs en concurrentie

De esprit Alpine staat voor € 51.490 in de prijslijsten. Toch een vrij heftig bedrag voor een Renault, nietwaar? De Rafale E-Tech is altijd uitgerust met een 200 pk hybride aandrijflijn.

Ten opzichte van de concurrentie is het wel een aanbieding. De vraag is of je dit model wil vergelijken met een BMW of Audi. Een BMW X4 begint bij € 78.435. De Audi Q5 Sportback is met € 75.969,99 iets voordeliger.

Wil je een andere aandrijflijn dan moet je geduld hebben. Tegen het einde van het jaar volgt er een 300 pk plug-in hybride van de Rafale E-Tech 4×4. Wat de prijs gaat zijn van dit topmodel is niet bekend. De BPM zal mogelijk lager uitvallen, maar de positionering zit hoger. Dus om en nabij de 50k is een veilige gok. Dat maakt de Nederlandse prijs van de Renault Rafale toch een hele stevige.