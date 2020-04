Ook McLaren denkt aan toekomst voor de verbrandingsmotor

Het is niet alleen kommer en kwel voor de liefhebber van de verbrandingsmotor, aldus de toekomst van McLaren.

Eerder deze week schreven we over Volkswagen, die vanwege de energietransitie nadenkt over synthetische brandstoffen. Dit is een brandstof die is gemaakt uit natuurlijke materialen, waardoor de CO2-uitstoot netto nul is. Kennelijk vindt McLaren zulke brandstoffen ook interessant, want zij gaan hun eigen auto bouwen die op dergelijke stoffen rijdt.

Althans, dat zegt COO Jens Ludmann tegen Autocar.co.uk. Zij hopen dat deze brandstof een alternatief kan zijn voor de volledig elektrische auto, als het gaat om klimaatneutraal rijden. Het produceren van accu’s voor zo’n EV is namelijk niet al te best voor het milieu. Daardoor kan een auto op ‘nepbenzine’ uiteindelijk net zo goed voor het milieu zijn, zo denkt Ludmann.

Geen rijtest

Voor de duidelijkheid: de techniek achter deze brandstoffen is nog in ontwikkeling, vooralsnog is de auto alleen nog maar een plan. Verwacht dus niet dat er volgende week een rijtest van Casper en/of Wouter in zo’n nepbenzine-McLaren op onze site staat. Maar het is wel fijn om te weten dat de autowereld aan een alternatief voor de EV werkt. Vooral voor de ‘conservatieve’ petrolhead, die graag een handbak en bewegende zuigers in z’n auto heeft, zal goed nieuws zijn. Die verbrandingsmotor heeft dus nog een toekomst, aldus McLaren.

Het ‘toekomstige’ van deze brandstof betekent volgens Ludmann ook dat deze niet de EV zal vervangen. De elektrische auto is er immers nu al, terwijl de COO niet eens kan voorspellen wanneer de synthetische brandstof productierijp moet zijn. Dit is dus geen vervanging voor de EV, maar juist een alternatief.

Er is overigens ook een praktische kant voor McLaren. Ludmann zegt namelijk dat moderne motoren ‘alleen kleine modificaties’ nodig hebben om met deze synthetische brandstoffen te kunnen werken. Dit zou dus voor McLaren – in theorie – een makkelijke manier kunnen zijn om klimaatneutrale auto’s te kunnen maken, zonder daarvoor de ommezwaai naar elektrische auto’s te maken. Misschien dat deze synthetische brandstoffen daardoor een goedkopere vorm van klimaatneutraal rijden kunnen worden?

Foto: Paar McLarens bij Louwman van @BasFransenCarPhotography, via Autojunk.nl.