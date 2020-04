Hoge Raad: Kentekenparkeren is inbreuk op privacy

De rechter geeft een automobilist gelijk. Het kentekenparkeren zoals de gemeente Amsterdam het doet, is inbreuk op je privacy.

Privacy is een raar iets. Je kan het niet vastpakken, toch willen heel veel mensen het hebben. En diezelfde mensen worden ook heel boos als je het af wil pakken. Zo heeft Amsterdam sinds 1 juli 2013 een kentekenparkeersysteem. Het idee is bekend: als je de belachelijke parkeertarieven in Amsterdam wil betalen, moet je de gemeente ook je kenteken geven. Ofwel via een automaat, ofwel via je telefoon.

De reden hiervoor is tweeledig. Het maakt het controleren makkelijker, evenals het bekeuren. Om te controleren stuurt de gemeente een scanauto op pad (meestal een hatchback met een rare dakkoffer), die alle kentekens van geparkeerde auto’s scant. Die kentekens worden vergeleken met de kentekens die hebben betaald voor het parkeren. Heb je betaald? Niks aan de hand, je gegevens worden versleuteld opgeslagen en later hopelijk weer weggegooid. Heb je niet betaald? Dan vraagt de gemeente aan het RDW wie de eigenaar is van de auto, zodat de gemeente een boete kan sturen.

Nu gaan we naar april 2015. Een ‘belanghebbende’ parkeerde de auto in Amsterdam, maar had niet betaald voor het kaartje. Daarom kreeg hij (m/v) een boete, die hij niet betaalde. Daar was de gemeente het gek genoeg niet mee eens, dus stapten de twee naar de rechter. Wat was het verweer van de belanghebbende? Kentekenparkeren mag niet, zie het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Om een lang verhaal kort te maken: de Amsterdamse rechtbank was het niet met belanghebbende eens, dus ging hij in beroep (cassatie) bij de Hoge Raad. En wat zeggen deze rechters? Het kentekenparkeren in Amsterdam is inderdaad een inbreuk op de privacy.

Op dit moment zat onze belanghebbende waarschijnlijk met een grote glimlach op zijn gezicht in de zaal. Totdat de Hoge Raad het woord ‘echter’ gebruikte. Volgens de Hoge Raad heeft Amsterdam op basis van het Europees Verdrag namelijk niets illegaals gedaan. In het Verdrag wordt gesproken over uitzonderingssituaties, waaronder het ‘economisch welzijn van het land’. De rechters vinden dat het ‘heffen van parkeerbelasting’ daaronder valt, dus mag het kentekenparkeersysteem gewoon blijven bestaan. Met andere woorden: wie wil parkeren in Amsterdam, moet zijn/haar kenteken geven. Naast het belachelijke parkeertarief, natuurlijk.

Foto: SLR 722 in PC Hooftstraat Amsterdam van @MartijnJ, via Autojunk.nl.