‘Europese autoproductie wordt eind april weer opgestart’

Al zal de Europese autoproductie eind april niet op topsnelheid gaan werken.

Het is een onderwerp waar we de afgelopen weken vaak over hebben geschreven: de Europese autoproductie die door de coronacrisis stilligt. Neem vorige week. Toen zei de directeur-generaal van de Europese autofabrikantenvereniging ACEA Eric-Mark Huitema nog dat ‘de hele automobielindustrie in Europa stilligt’. Het was toen nog de vraag wanneer die fabrieken weer met productie zouden gaan starten, maar daar is inmiddels meer duidelijkheid over. Ook deze keer dankzij de BNR Nationale Autoshow.

Tegen Meindert en Wouter zegt Sigrid de Vries, secretaris-generaal van koepelorganisatie voor auto-toeleveranciers CLEPA, namelijk dat er nu wordt gekeken of dat de autoproductie ‘eind deze maand alweer wat opgestart kan worden’. Details over welke autoproducenten dit zijn, gaf De Vries niet. Wel zei ze dat toeleveranciers dan minimaal een week daarvoor al moeten opstarten, om de voorraden op te kunnen vullen. Met andere woorden, dan zouden toeleveranciers al over een kleine twee weken op moeten starten.

Dat klinkt als vrij snel. De Vries vraagt zich daarom hardop af of wat wel gaat gebeuren. En in het geval dat het gebeurt, zal dat op een laag pitje zijn. ‘Het hele raderwerk van productie moet immers weer op tempo komen’, aldus De Vries. Dus ook na eind april zal de Europese autoproductie nog niet terug op het oude niveau zijn.

Financiële zorgen

Wel is het belangrijk dat die leveranciers weer snel aan de slag kunnen. Nu wordt er immers niets geproduceerd, waardoor er onder de bedrijven veel financiële bezorgdheid is. Volgens een CLEPA-vragenronde geeft 40% van de ondervraagden aan dat de impact ‘zeer ernstig’ is. De ‘grote meerderheid’ verwacht de komende 3 maanden 40% minder inkomsten en over het hele jaar 25% minder inkomsten. Een enorm effect dus, volgens De Vries. Op basis van voorlopige cijfers heeft CLEPA zelfs een inkomstenverlies van zestig miljard euro becijferd.

Er is wel een punt waarbij De Vries de mening van Huitema niet deelde. Vorige week zei Huitema immers nog dat toeleveranciers om zullen vallen door deze crisis, waardoor auto’s na de crisis anders zullen zijn dan auto’s voor de crisis. De Vries wil dat juist voorkomen. ‘Hele complexe systemen die zijn ontworpen en geproduceerd tegen scherpe normen en regels, daar kan je niet zomaar een alternatief voor vinden’. CLEPA zegt daarom dat toeleveranciers en autoproducenten samen moeten werken om dat te voorkomen.

BNR Nationale Autoshow

