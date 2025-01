Ook Mercedes klaagt EU aan, maar waarom eigenlijk?

Mercedes importeert toch helemaal geen modellen uit China?

De importheffingen op Chinese auto’s in de EU zijn inmiddels een feit, maar de Chinese fabrikanten laten het hier niet bij zitten. Zoals we eerder al worden er massaal rechtszaken aangespannen tegen de EU. Ook BMW en Tesla deden daaraan mee.

Daar blijf het niet bij, want ook Mercedes is boos op Brussel. Zij klagen nu eveneens de EU aan vanwege de importheffingen. Je vraagt je misschien wel af waarom, want er is geen enkele Mercedes die vanuit China naar de EU wordt geïmporteerd.

Dan vergeet je echter Smart. Gevoelsmatig is dit misschien een Chinees merk geworden, maar dit is nog altijd deels in handen van Mercedes. Het merk is 50% van Geely en 50% van Mercedes, via een joint-venture constructie.

Dat is dus de reden dat nu ook Mercedes de EU aanklaagt, samen met Geely. Voor Geely-producten is het importtarief vastgesteld op 20%, bovenop de standaard 10%. En dat geldt dus ook voor de auto’s van Smart.

BMW zit in hetzelfde schuitje met hun submerk. MINI is weliswaar niet in Chinese handen, maar de auto’s worden daar wel gebouwd. Aanvankelijk zou MINI zelfs het zwaarst getroffen worden, met een tarief van 38,1%, maar dat is later bijgesteld naar 21,3%.

