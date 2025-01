Verstappens krijgen hun zin: Johnny Herbert exit

Johnny Herbert gaan we dit jaar niet meer terugzien als steward.

Bij voetbal is het altijd de scheidsrechter die het gedaan heeft. De Formule 1 begint steeds meer op voetbal te lijken, want de stewards krijgen ook bakken kritiek. Zo was er vorig jaar veel te doen om de twee tijdstraffen van 10 seconden die Verstappen kreeg tijdens de GP van Mexico. Niet geheel onterecht overigens.

Goed, een tijdstraf, daar kun je over discussiëren. Het probleem was vooral dat steward van dienst Johnny Herbert in de media ongezouten kritiek leverde op Max. Hij noemde zijn mentaliteit “afschuwelijk”. Daardoor werd er nogal getwijfeld aan de integriteit van Herbert, onder andere door Verstappen Senior. Ook Max zelf uitte kritiek op de uitspraken van Johnny.

Deze discussie is nu klaar, want de FIA heeft vandaag bekendgemaakt dat Herbert stopt als steward. Na gesprekken is “gezamenlijk besloten” dat Herbert’s rollen als steward en analist onverenigbaar zijn. Met andere woorden: de oud Formule 1-coureur is vriendelijk verzocht om op te stappen.

De FIA begint het jaar in ieder geval met een wijs besluit, want Herbert was gewoon niet meer geloofwaardig als steward. De FIA zegt het vertrek van Johnny wel te betreuren. Hij bracht “onschatbare ervaring en expertise” in zijn rol, zo valt er te lezen in het statement. Max en Jos Verstappen zullen het vertrek van Herbert iets minder betreuren.

Foto credit: Phil Guest