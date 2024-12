Wopke Hoekstra blokkeert benzineauto’s na 2035

Wopke says no.

Er kwam goed nieuws voor fans van de verbrandingsmotor vanuit het Europese Parlement. De grootste partij in dat parlement, de Europese Volkspartij (EVP), werkt aan een plan om de verkoop van nieuwe auto’s met een verbrandingsmotor mogelijk te houden. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil echter niet meewerken aan dit plan.

Afgelopen woensdag maakte de Europese Volkspartij bekend dat het geplande verbod op nieuwe benzineauto’s niet doorgaat. Althans, als het aan de partij ligt. Daarnaast krijgen autofabrikanten geen boetes als ze in 2025 te veel CO2 uitstoten. Deze straffen zijn volgens de Volkspartij onaanvaardbaar. Het geld dat naar de EU gaat, kan beter geïnvesteerd worden in zuinigere auto’s.

Het EVP wil dat de focus komt te liggen op verschillende technologieën en brandstoffen om richting een klimaatneutrale toekomst te werken. Wat er ook gebeurt, de Europese auto-industrie moet overeind blijven. “We hebben het over miljoenen banen en over 7 procent van het Europese bruto binnenlands product”, zegt EVP-voorman Manfred Weber.

Wopke says no tegen benzineauto’s

Maar onze landgenoot ligt dus dwars. Hij wordt gevraagd of hij overweeg om de CO2-regels aangepast. ”Nee, het antwoord is nee”, zegt hij tegen Reuters. Bijzonder, want Hoekstra maakt net als de voorzitter en de meerderheid van het parlement deel uit van de EVP. We zijn benieuwd wie er uiteindelijk zijn zin krijgt: Hoekstra of zijn partij.

Foto: European Union 2024 / Mathieu Cugnot