Ook mindere BMW’s krijgen standaard VIER uitlaten

Vier uitlaten voor BMW M Performance modellen. Waarom ook niet?

Uitlaten zijn een bijzonder fenomeen. Tot de jaren ’90 waren het gewone metalen pijpen om de CO2 en ander lieve gassen naar buiten te geleiden. In sommige gevallen krijgen auto’s meer uitlaten. Dit in het geval van een grotere en/of krachtigere motor, bijvoorbeeld.

In veel gevallen was het toen al een beetje onzin. Een BMW M3 E36 had keurig twee kleine pijpjes links, de E46 (met bijna dezelfde motor!) had er ineens vier nodig. Maar het was een M3, dus vonden we het goed. Maar BMW gaat nu een stap verder. Alle BMW’s die onder de M-lijn staan (de zogenaamde M Performance-modellen) krijgen nu óók vier uitlaten.

Vier uitlaten voor BMW M Performance modellen

Dat bevestigt BMW-designbaas Domagoj Dukec aan BMW Blog. Alle toekomstige M-Performance-modellen krijgen ze binnenkort. De eerste die het krijgt wordt de M Performance-versie van de BMW X1. Ook de LCI-versie van de BMW M135i xDrive krijgt vier uitlaten.

Wel zal er een verschil zijn. Bij de ‘echte’ M-modellen (M3, M4, M5, M8) zullen er ronde stortkokers te zien zijn. Voor de M Performance-modellen zullen het ‘gestileerde’ eindstukken zijn. Letterlijk de eindstukken, want de facelift M135i en nieuwe X1 M35i zijn gezien met ronde uitlaten. Daar komt dus nog een over-gestileerd stukje metaal op.

‘Echte’ uitlaat (stukken…)

Wel zullen de uitlaten verder ‘echt’ zijn. Geen Audi Q5-esque fratsen met chroomranden die lijken op een uitlaat of S6 ‘uitlaten’ die gewoon hartstikke nep zijn. Een voorbeeld van de nieuwe uitlaten van BMW kun je zien op de M760i en BMW M760e.

In het geval van de M760i (afbeelding boven) krijg je ook daadwerkelijk een BMW M -motor (de S68B44), maar in de M760e is het een plug-in hybride combinatie met een zes-in-lijn en elektromotoren. Doe ons maar een oude 535i met een supersprint-uitlaat. Ziet er beter uit en klinkt beter:

