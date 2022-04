Wat is er in toch met Mercedes en Hamilton aan de hand?

Mercedes en Hamilton hebben er weleens beter voorgestaan. Wat gaat er toch fout?

Het leek een sprookje te worden. Lewis Hamilton en Mercedes verbraken record na record. Bijna alle records zijn overigens verbroken. Eentje moet de Brit nog delen met Michael Schumacher: het aantal wereldtitels. Hamilton blijft steken op 7, net als Schumacher.

Afgelopen jaar moest het jaar gaan worden, maar Verstappen (en Masi) staken daar een stokje voor. Dan maar dit seizoen. De radiostilte van de winter doet vermoeden dat Hamilton eigenlijk met pensioen wilde. Had hij dat maar gedaan, want ondanks kleine succesjes gaat het dramatisch.

Daardoor stelden wij ons eigenlijk de vraag: wat is er in hemelsnaam met Mercedes en Hamilton aan de hand? Lewis Hamilton heeft het antwoord:

Tja, ik verloor punten. En ik verloor posities. Het was dus geen redding. Ik was niet bij machte om dat te doen, helaas. De auto voelt aan zoals deze het hele jaar aanvoelt: niet geweldig. We zullen het met deze situatie moeten doen. Alles wat ik gedaan heb is zo goed mogelijk mijn best doen. Sommige weekenden gaat het nog best aardig, andere weekenden niet.

Lewis Hamilton, is beter in vorm dan de W13.