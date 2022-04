Reden poepstart Verstappen bekend, alsnog opgelucht

De reden van de poepstart van Verstappen is bekend, hopelijk gaat het vandaag soepeler

De eerste sprint van 2022 (het heet geen sprint kwalificatie meer) was een bijzondere. ten eerste omdat voor afwisseling was qua leiding van de race. Tot voorheen is er elke race maar één raceleider geweest. Deze race waren dat Charles Leclerc en Max Verstappen.

Dat had overigens niet hoeven gebeuren. Max Verstappen vertrok immers van pole position en won de race. Toch leek het lange tijd erop dat Leclerc er met de winst vandoor zou gaan. Dat kwam mede dankzij de poepstart van Verstappen.

Reden poepstart Verstappen

Ergens lijkt het erop dat die Red Bull lastig van zijn plaats te krijgen is. De afgelopen seizoenen zijn er voldoende voorbeelden te vinden dat het mis gaat met de start. Je hoorde gisteren Verstappen op de boordradio al licht sarcastisch praten over de synchronisatie van de versnelling: “Nice gearsync!”.

Helmut Marko bevestigt dat dat ook het feit is. Aan het Oostenrijkse ServusTV laat de eveneens Oostenrijkse Red Bull-adviseur weten dat het inderdaad aan een fout met de synchronisatie. De afstelling daarvan was niet correct, waardoor de motor net niet perfect synchroniseerde met de transmissie. Het resultaat: bakken wielspin in de eerste twee versnellingen. De schade bleef overigens beperkt, want Leclerc ging er direct vandoor, maar Verstappen kon Norris nog (net) achter zich houden.

Wielspin

De reden van de poepstart van Verstappen is nu bekend, uiteindelijk maakt het gelukkig niet veel uit. Aan Formula1.com laat Verstappen het volgende optekenen:

Lando had een prima start. Mijn start was verschrikkelijk. Er is geen excuses voor. Ik bedoel, mijn start was heel erg slecht en het synchroniseren ging om een of andere reden totaal niet. Verschrikkelijk. Toen ik de koppeling los liet, had ik enkel wielspin en geen tractie. Mijn start was dus heel, heel erg slecht. Na de safetycar leekt het erop Charles ronde voor ronde een klein beetje uitliep. Toen kwam de bandendegradatie naar boven, waardoor ik het gat weer kon dichten.



Met de bandendegradatie was het wel lastig om in de DRS-zone te komen. We hadden een leuke strijd in bocht 2. Maar uiteindelijk was het duidelijk dat we iets meer snelheid aan het einde van de race hadden. Max Verstappen, heeft een vader die extreem goed kan starten.

Het ziet er dus goed uit voor vanmiddag (de start is om 15:00). Ook Pérez liep namelijk in op Charles Leclerc aan het einde. Het wordt weleens tijd voor een maximale score voor Red Bull.

