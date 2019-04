Ook Toyota gaat valspelen met motorgeluid

Maar dan op een nét wat andere manier.

Het is misschien wel hét fop-instrument van de afgelopen jaren: de actieve geluidsgenerator. Veel moderne auto’s zijn tegenwoordig voorzien van motoren met een of meer turbo’s. Het nadeel daarvan is dat de geluidsproductie een stuk minder is evenals de geluidskwaliteit.

Met zo’n geluidsgenerator kun je dat probleem deels verhelpen. Vanuit de speakers komen dan extra ‘broem-broem’ geluiden, waardoor je het idee hebt een heldhaftige chauffeur te zijn. Alsof je naar een warme buurt gaat en de dienstdoende dame op vocale wijze laat weten dat ze écht aan haar gerieven komt. Hoe hard de geluiden ook zijn, je weet dat het nep is.

Normaliter was dit speeltje voorbehouden aan met name sportieve auto’s. De Skoda Octavia RS heeft het, net als de BMW M5 en bij de Renault Clio R.S. kon je kiezen tussen het motorgeluid van een Clio V6, Nissan GT-R of Alpine A110. De volgende fabrikant die overstag gaat is Toyota. De brave Japanners hebben een systeem ontwikkeld dat ze ‘ISG’ noemen. ISG staat voor Intake Sound Generator. Het systeem werkt samen met een actieve sportuitlaat en zorgt voor een spannend geluid, aldus Toyota.

Helemaal vals spelen is het overigens niet. Want het zijn de daadwerkelijke inlaatgeluiden die versterkt worden. Deze worden via een ingenieus buizensysteem de cabine in gestuurd. De eerste ‘Toyota’ die dat had, was de Lexus LF-A. De ‘F’-modellen en de fabelachtige Lexus LC hebben ook een dergelijk systeem. De eerste Toyota die het systeem krijgt toebedeeld is de Toyota Avalon van de ‘XX50′-generatie. In tegenstelling tot veel andere auto’s van deze tijd is de Avalon (die veel overeenkomsten vertoont met de Lexus ES) uitgerust met enkel atmosferische motoren, al dan niet met elektrische ondersteuning.