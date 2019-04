Muziek luisteren kan prima in deze SUV, dankzij 28 speakers!

Geniaal.

Als vanouds zijn Amerikaanse auto’s voorzien van een hoge mate van luxe, om zo comfortabel mogelijk over mijlenlange rechte wegen te kunnen glijden. De Aviator, een nieuwe SUV van Lincoln, past uiteraard ook in deze categorie. Hij mag dan jaren van de markt zijn geweest, hij is teruggekeerd met een harde knal. Ook op het gebied van audio vinden we voldoende bewijs om zijn hoogwaardige, over-the-top karakter te benadrukken.

Lincoln heeft op de optielijst van de Aviator namelijk een uitgebreid geluidssysteem geplaatst, dat het in samenwerking met Revel heeft ontwikkeld. Het resultaat is even indrukwekkend als oorverdovend. Wie de optie aanvinkt, krijgt namelijk 28 speakers tot zijn beschikking.

De speakers zijn verdeeld over de auto en zijn te vinden in praktisch ieder denkbare hoek. Naast speakers in de deuren en de stoelen krijgt de Aviator in deze uitvoering ook nog eens geluidskanonnen in het plafond. Acht stuks, om precies te zijn.

Uiteraard heeft een systeem van dit gehalte meerdere modi, zodat de inzittenden er op de juiste wijze van kunnen genieten. Dankzij de 360 graden techniek is er een modus waar de luisteraar als het ware “tussen” de speakers zit, een modus waar het geluid meer wordt verspreid en is er een zogenaamde all-round modus.