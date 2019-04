Extreem dorstige W16 heeft nog lange toekomst

Kijk, dat is nog eens lekker BPM cashen.

Oh, hoe een mens ergens naast kan zitten. Denk aan “Wir schaffen das“, “Read my lips: no more taxes” en natuurlijk “Iedereen krijgt 1.000 euro!”. Bij de introductie van de Bugatti Veyron waren de uitspraken niet van de lucht. Het hyper-arrogante en extreem kostbare project maakte de tongen goed los.

Over één ding was leek er een consensus te zijn: de Bugatti Veyron was de laatste der mohikanen. De laatste extreme hypercar. We zijn nu wat jaartjes verder en de Veyron heeft gewoon een opvolger gekregen die verder is gegaan waar de Veyron stopte. Nog sneller, nog dorstiger en nog protseriger. Van de Chiron zijn er inmiddels al wat varianten op de markt gekomen, zoals de Chiron Sport en de Divo. Een open versie zal hoogstwaarschijnlijk niet verschijnen. Maar wat dan wel? Het is bekend dat Bugatti aan het broeden is op een tweede model, maar ook de Chiron moet voorzien worden van een opvolger.

In een interview met TheSuperCarBlog liet een hooggeplaatste Bugatti official een paar interessante dingen los. Ten eerste wordt andermaal bevestigd dat een Chiron Grand Sport (met open dak, dus) niet in de planning ligt. De Chiron is namelijk ontworpen als coupé vanaf het begin.

Wel wordt bevestigd dat we nog even kunnen genieten van de enorm krachtige W16 motor. Het tweede Bugatti-model gaat deze motor krijgen, maar naar alle waarschijnlijkheid de opvolger van de Chiron óók. Deze auto staat voor 2026 (!) gepland. Daarna schijnt het onmogelijk te zijn om de W16 te laten voldoen aan de emissie-eisen.

En een elektromotor? Die gaat er voorlopig niet komen, ondanks eerdere geruchten. Volgens Bugatti voldoet dit motortype nog lang niet aan de eisen die het merk stelt. Sowieso past het niet bij het concept van de hypercar. Wellicht wel bij het tweede model, welke een stuk gezinsvriendelijker wordt, op lange termijn.

Met dank aan Maurice voor de tip!