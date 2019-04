Vakmanschap voorop bij Louwman Group monteurs

Het lijkt zo vanzelfsprekend, je gaat met plezier naar het werk. Je treft er fijne collega’s en het werk dat voorbij komt doe je vol overgave en uiteindelijk rijden klanten tevreden ‘ jouw’ werkplaats weer uit. Maar is dat zo normaal? Wel bij de Louwman Group.

De Louwman Group is een van de grootste autobedrijven in Europa, maar het is ook een van de meest diverse in zijn soort. Dit is te danken aan de uiteenlopende merken die de groep tot zijn portfolio mag rekenen. Onder de paraplu van de Louwman Group vinden we Toyota, Suzuki en Peugeot, maar ook de luxe merken behoren tot het gamma zoals Mercedes-Benz, Lexus, McLaren en Maserati en zelfs het Britse Morgan.

De kwaliteit die je als klant ervaart, wordt door een groot deel bepaald door de medewerkers waarmee je in contact komt. Dit geldt zeker in positieve zin ook voor de monteurs bij de verschillende onderdelen van de Louwman Group. “Ook bij een standaardbeurt voor een Lexus maak ik die remschoen niet met een staalborstel schoon, staal is te hard voor het rubber, dan komen er gaatjes in. ” Dat zijn de woorden van een bevlogen vakman. Aan het woord is Gerrit Wijmenga, 1e Autotechnicus bij Louwman Exclusive Cars. Over liefde voor je vak en voor je klanten gesproken.

Door de grote diversiteit aan merken is de Louwman Group altijd op zoek naar nieuw talent voor in de werkplaats. Mensen die net als Gerrit Wijmenga en zijn collega’s liefde voor het vak en voor hun klanten hebben. Voor écht goede monteurs, vakmensen zo u wilt, is er altijd plek. Omdat er in de portfolio van de Louwman Group een grote verscheidenheid aan merken en producten te vinden is, zijn er in uiteenlopende specialismen plaatsen voor mensen die het beste uit zichzelf willen halen. Om voortdurend op alle vlakken de geëiste kwaliteit te kunnen leveren. Immers, werken aan een McLaren 570S vereist een totaal andere aanpak dan een bedrijfswagen van Peugeot, maar bij beiden staat de kwaliteit en klanttevredenheid voorop.

Ben je benieuwd naar meer verhalen van de medewerkers van de Louwman Group. Op de website tref je nog meer inspirerende verhalen over Gerrit en zijn collega’s. De Louwman Group is voortdurend op zoek naar zulke gepassioneerde monteurs, man en vrouw. Herken jij de passie en het vakmanschap in de verhalen van de Louwman monteurs en herken jij hier je toekomstige collega’s in? Breng een bezoek aan www.werkenbijlouwman.nl . Daar kun je alle informatie vinden die je nodig hebt over je mogelijke nieuwe baan!