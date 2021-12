Autoblog-lezer spot gloednieuwe Renault met sexy naam

Voor de opvolger van de Renault Kadjar heeft de marketing-afdeling een nieuwe naam bedacht en daar zijn ze heel trots op.

Clio, Mégane, Scénic: het zijn allemaal klinkende modelnamen die al jaren meegaan. Je bent natuurlijk gek ook als je voor de opvolger van een succesvol model een nieuwe naam gaat verzinnen. Maar wat nu als de auto geen doorslaand succes is?

Dat is een beetje het geval bij de Renault Kadjar. Niet dat deze auto een flop is, maar voor een auto in een razend populair segment moet er meer te halen zijn. Met de opvolger gaat Renault het daarom over een iets andere boeg gooien.

Allereerst qua design. Op zich is er weinig mis met het design van de Kadjar, maar het oogt best wel generiek. En daarmee val je dus niet op in een bomvol segment. Het lijkt erop dat de opvolger van de Kadjar daarom een wat frisser en meer onderscheidend uiterlijk krijgt. En dat kunnen ze bij Renault prima, want de designafdeling – met Laurens van den Acker aan het roer – is goed bezig de laatste tijd.

We kunnen alvast een beeld vormen van de auto, met dank aan Autoblog-lezer Jente. Hij kwam de nieuwe Renault namelijk recent tegen in het altijd gezellige Antwerpen. We weten natuurlijk niet 100% zeker dat we hier met de Renault Kadjar-opvolger te maken hebben, maar het kan bijna niet missen.

Met een lagere daklijn en een schuine achterruit moet de nieuwe cross-over een sportiever uiterlijk krijgen. En cross-overs met een sportief uiterlijk, daar is de consument wel voor te porren.

De opvolger van de Renault Kadjar krijgt niet alleen een ander uiterlijk, maar ook een nieuwe naam. Dat maakt Renault vandaag bekend. Blijkbaar zijn ze tot het inzicht gekomen dat ‘Kadjar’ toch niet zo lekker bekte. Daarom hebben ze een nieuwe naam bedacht “op basis van een harmonieuze balans van klanken die wereldwijd gemakkelijk zijn uit te spreken.”

Dat werd dus ‘Austral’. Het kan aan de Nederlandse taal liggen, maar het bekt nog steeds niet erg lekker. In het Frans zal het ongetwijfeld heel sexy klinken.

Technische details zijn nog niet bekend, behalve dat de Austral 4,51 meter lang wordt. Daarmee is de Austral 2 centimeter langer dan zijn voorganger. Voor verdere info en natuurlijk foto’s moeten we nog even afwachten tot het voorjaar. Dan zal de gloednieuwe Renault Austral namelijk onthuld worden.

Met dank aan Jente voor de foto’s!

