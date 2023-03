Ook voor EV-banden en -onderhoud moet je bij Premio Peter de Groot zijn

Voor de ideale band moet je naar Oud-Beijerland. Daar zit namelijk Premio Peter de Groot, die al 22 jaar gespecialiseerd is banden.

Veel mensen zoeven tegenwoordig rond in een EV. Dit betekent meestal: veel gewicht, direct veel koppel en weinig geluid. Met die eigenschappen is het belangrijker dan ooit om goede banden te hebben. Banden die veel grip hebben bij optrekken en remmen en weinig lawaai maken bijvoorbeeld.

Als je op zoek bent naar geschikte banden voor je EV ben je bij Premio Peter de Groot in Oud-Beijerland aan het goede adres. Zij hebben banden in alle soorten en maten en minstens zo belangrijk: verstand van zaken. Peter de Groot is namelijk al 22 jaar gespecialiseerd in banden. Ze kunnen je dus precies vertellen welke band er bij jouw auto past. Ze leveren banden van de belangrijkste bandenfabrikanten, waaronder het gamma van Goodyear.

Dit geldt natuurlijk niet alleen voor EV-rijders. Bij Peter de Groot werken autoliefhebbers, die je ook graag helpen als je bijvoorbeeld banden zoekt voor je sportieve BMW. Of wat voor auto dan ook.

Banden kun je er ook huren. Hoe dat zit? Als je zelf geen winterbanden wil aanschaffen kun je deze huren. Heb je overigens geen plek om zomer- of winterbanden op te bergen? Ook dan kunnen ze je bij Premio uit de brand helpen, door de banden voor je op te slaan.

Banden en velgen gaan hand in hand. Gelukkig kan Premio De Groot je ook aan velgen helpen. Van maatwerk voor supercars tot betaalbare velgen voor een Toyota Aygo, ze hebben het allemaal.

In Oud-Beijerland weten ze dus alles van banden en velgen, maar de service gaat verder dan dat. Ook voor regulier onderhoud en een verse apk ben je er aan het juiste adres. Kleine beurt, grote beurt, oliebeurt, aircobeurt, het kan allemaal. Peter de Groot is NEN 9140-gecertificeerd. Wat dit betekent? Nou, dat je er dus ook voor het onderhoud van je EV terecht kunt.

Wil je precies weten wat ze allemaal te bieden heeft? Neem dan vooral even een kijkje op de website van Premio Peter de Groot. Daar kun je bijvoorbeeld ook je kenteken invoeren en kijken welke banden en velgen er allemaal onder jouw auto passen.