Nieuwe Cayenne krijgt geen motorgeluid

Althans, het geluid van de nieuwe Cayenne zal minimaal zijn.

We zijn aanbeland in een periode dat autofabrikanten een model opvolgen met een elektrische variant. Althans, bijna. De modelcyclus van een automodel is 6 to 8 jaar, afhankelijk van het type. In 2030 moeten de meeste auto’s in Europa voorzien zijn van een uitstootvrije motor. Dus hoe meer de tijd verstrijkt, hoe meer EV’s de traditionele auto’s gaan opvolgen.

Er zijn twee strategieën om dit aan te pakken. Bij Volvo is er een EX90 (elektrisch) en de oude XC90 (broem broem) verkoopt men er nog naast. Bij BMW kiezen ze ervoor op één platform een EV en een plofmotor te leveren. Porsche bewandelt de strategie die Volvo ook toepast. De nieuwe Cayenne die eraan komt zal namelijk enkel en alleen geheel elektrisch zijn.

Nieuwe Cayenne bevestigd

Dat bevestigt Olive Blume tijdens de jaarlijkse Porsche-persconferentie. Hij refereert aan de auto als de ‘vierde generatie’ SUV. Dat kan natuurlijk alleen maar de Cayenne zijn. Na de 955, 957, 958 en P538 is het tijd voor nummer 4. Mocht je denken: is het dan niet de vijfde? Nee, de 957 is de faceliftversie van de 955.

De vierde generatie zal geheel elektrisch zijn. We verwachten het model na de eveneens elektrische Macan én 718 (zowel de Boxster als de Cayman). De Macan staat gepland voor 2024, de 718 voor 2025. De elektrische Cayenne zal naast het huidige model worden aangeboden. De facelift van de huidige generatie verwachten we volgende maand.

Naast een nieuwe Macan en Cayenne komt er vervolgens ook een grotere SUV, boven de Cayenne. Denk aan een concurrent voor de BMW X7 (Alpina XB7), Mercedes-Benz GLS en de Range Rover. Volgens Blume is het nodig om zo’n slagschip in het modelgamma te hebben. De markt voor die enorme boten is groeiende in China en de VS. Daarnaast is de winstmarge enorm groot.

911 als laatste

In 2030 zal 80% van alle Porsches elektrisch zijn. De Panamera zal op den duur ook elektrisch worden, uiteraard. Worden alle Porsches dan elektrisch? Nee, er is één model dat dapper weerstand blijft bieden. Dat is de 911.

Die zal op zijn tijd wel een hybride-aandrijflijn krijgen. Pas na 2030 zal men bij Porsche erover nadenken om een elektrische 911 te maken. Als ze gewoon het accupakket achter de achteras proppen, vinden wij het prima.

