De Jeep Grand Cherokee Trackhawk is 707x geweldig

Om dat vast te stellen heb je geen haviksoog nodig.

Wat is de gaafste auto die FCA meegenomen heeft naar de beurs? Het voor de hand liggende antwoord is de Ferrari 488 Pista, maar misschien is het wel deze Jeep Grand Cherokee Trackhawk. En dat niet alleen omdat Ferrari op papier geen deel meer uitmaakt van het concern.

De Grand Cherokee Trackhawk is de extra sterke versie van de toch al niet misselijke Grand Cherokee SRT (rijtest). Onder de kap huist de monsterlijke V8 die ook in de Hellcat-versies van de Dodge Challenger en Dodge Charger ligt. Dat betekent dat deze SUV een vermogen heeft van 707 pk. Jazeker, laat het even op je inwerken, een SUV met 707 pk.

Helaas zit er ook een nadeel aan al dit geweld. In Nederland belastingland betaal je uiteraard enorm veel CO2-tax op een leuke auto als dit. De gewone SRT deed al 174.490 Euro, maar de Trackhawk gaat daar nog dik overheen met 238.707 Euro. Pff…