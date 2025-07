Oostenrijker sleept Nederlandse verkoper van Porsche voor de rechter

De man kocht via een Nederlandse veilingwebsite een Porsche, maar die bleek iets minder fris dan gehoopt.

Tsja, het blijft een risicootje, ongezien een auto kopen. Daar kwam ook een Oostenrijker achter, die zijn ogen had laten vallen op een Nederlandse Porsche. Hij kocht de Porker via veilingwebsite Catawiki, in de veronderstelling dat het een puntgave auto was. Niets bleek minder waar.

Kilometerstand

De auto in kwestie was een Porsche 997.2 Targa, wat sowieso een relatief zeldzame variant is. Er stond ook nog maar 27.259 kilometer op de teller. Tenminste, dat stond er in de advertentie. De beste man kocht de auto in 2021, maar kwam er in 2023 achter dat er toch iets niet in de haak was.

Bij het uitlezen van de boordcomputer bleek de auto namelijk 3.744 uren gedraaid te hebben. Met een kilometerstand van 27.259 kilometer zou de gemiddelde snelheid 7,3 km/u zijn geweest. Daar klopt iets niet. Volgens de koper ligt de kilometerstand eerder rond de 270.000 kilometer.

Schadebak

Verder bleek het een schadebak te zijn. Aan de rechterkant zat een dikke laag plamuur onder de lak. Verder wordt er gesproken over staal wat niet de juiste vorm is en rubber wat niet origineel is. Volgens de koper bedragen de herstelkosten maar liefst €59.633.

De Oostenrijkse koper wil nu dus de koop ontbinden en het verkoopbedrag van €54.000 teruggestort krijgen. Daarnaast wil hij ook nog €9.000 aan herstelkosten zien, plus €16.000 aan gederfde winst. Hij had de auto namelijk ook gekocht als belegging.

Oordeel

Wat zegt de rechter? Nou, het schadeverleden is sowieso geen geldige reden om de verkoop te ontbinden. De auto was namelijk niet aangeprezen als een schadevrije auto en de koper had er ook niet naar gevraagd. Dit bezwaar wordt dus overboord gekieperd door de rechter.

De kilometerstand is lastiger. De koper heeft als bewijs het aantal draaiuren en een rapport van een garage, die zegt dat de technische staat van de auto totaal niet overeenkomt met de kilometerstand. De verkoper brengt daar tegenin dat er in 2010 26.342 kilometer is afgelezen en in 2024 37.684 kilometer. Dat is niet een heel sterk verweer, aangezien die 27.529 kilometer sowieso niet blijkt te kloppen en er een gapend gat is van 14 jaar.

Expert

De rechter kan echter niet met zekerheid zeggen wie er gelijk heeft over de kilometerstand. Daarom wordt een onafhankelijke expert aangesteld die mag oordelen of de kilometerstand klopt. Is dat niet het geval, dan wordt de koop ontbonden en krijgt de koper zijn geld terug. De koper kan echter niet hard maken dat de auto €16.000 meer waard zou zijn geworden en kan dus naar dat geld fluiten. Wordt vervolgd.

Via: Quote