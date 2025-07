Moeten we het herhalen? Oké. Komtie. Blijf weg van gevaarlijke wilde dieren. Ik herhaal…

Sommige dingen zijn vooraf al helemaal duidelijk toch? Ik zal wat voorbeelden geven. Ga niet voor een aanstormende trein staan. Da’s erg slecht voor je gezondheid. Of nog een; probeer de hoogspanningskabels niet aan te raken. Blijf daarvan weg! Is ook niet goed voor je. Of nog eentje dan. Als Christelijke missionaris naar Syrie. Moet je ook niet doen. Je weet zelf wel waarom, denk ik.

Maar wat je zeker ook niet moet doen is uitstappen als je met de auto door een safaripark rijdt, omdat je de cheeta’s zo graag van dichtbij op de foto wil hebben. Het klinkt als een geintje, maar er waren echt mensen die dat deden. Een Duitse scholier werd in 2022 door een cheeta in zijn hoofd en arm gebeten. Hij negeerde de waarschuwingsborden en liep doodgemoedereerd het verblijf van de cheeta’s binnen.

Een jaar later was het raak met twee gezinnen die in de auto zaten. Met de nadruk op zaten, want zij stapten uit omdat ze anders geen goede foto’s konden maken voor Instagram. Vandaar dat Safaripark de Beekse Bergen, waar dit allemaal plaatsvond in andere bewoordingen riep: Blijf weg van gevaarlijke wilde dieren. Ze sloten de autoroute langs die beesten en je kon ze alleen nog maar op YouTube zien.

Maar wat schetste onze verbazing vandaag? De autoliefhebber die ook van gevaarlijke wilde dieren houdt wordt op zijn wenken bedoend, je mag weer scheuren langs de cheeta’s. Weliswaar iets minder spectaculiar, maar toch.

De route van de autosafari loopt vanaf nu niet meer door het verblijf van de cheeta’s en er zit een grote gracht omheen. Bezoekers kunnen ook niet meer rechtstreeks het verblijf binnen lopen. Maar je kunt de wilde dieren wel gewoon bekijken vanuit je luie autostoel. Hoera.

Nu is het afwachten welke TikTokker ook deze geste van het dierenpark weer om zeep helpt door toch weer uit te stappen, alleen dan bij de leeuwen. ‘Want als ik die van dichtbij fotografeer krijg ik duizenden likes”…

Ik hoop eigenlijk dat ze gewoon weg blijven van de wilde dieren. Is beter!