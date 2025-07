Verkoopverbod voor Tesla dreigt vanwege leugens

Misleidende claims kunnen Tesla nu duur komen te staan.

Tesla is een merk wat omgeven wordt door controverse. Is het niet over de persoon Elon Musk, dan is het wel over autonoom rijden. Tesla ligt al jaren onder vuur vanwege de misleidende termen ‘Autopilot’ en ‘Full-Self Driving’. Dit gaat nu mogelijk serieuze consequenties krijgen.

Dat heeft alles te maken met een rechtszaak van het California Motor Vehicle Department, die al in 2021 een onderzoek startte naar de claims van Tesla. Het gaat niet alleen om de namen die Tesla bezigt maar ook om misleidende statements. Zo beweerde Tesla: “Het systeem is zo ontworpen dat het korte en lange afstandsritten kan uitvoeren zonder dat de bestuurder actie hoeft te ondernemen.”

Deze juridische strijd is al jaren aan de gang, maar loopt nu hoog op. De DMV wil namelijk dat de fabrikant- en dealerlicentie van Tesla voor 30 dagen wordt opgeschort. Dat zou betekenen dat Tesla een maand lang geen auto’s meer mag verkopen in Californië.

Zoals Electrek opmerkt zou dat een grote klap zijn voor Tesla. Californië is namelijk verreweg de grootste markt voor het merk in de VS. Deze staat is goed voor ongeveer een derde van de Amerikaanse EV-verkopen. Bovendien is er momenteel een run op EV’s, omdat het belastingvoordeel na september ten einde loopt.

Of de soep echt zo heet wordt geheten als ze wordt opgediend is nog even afwachten, maar Tesla wordt nu dus echt verantwoordelijk gehouden voor hun claims. En van Trump hoeft Elon Musk ook geen steun meer te verwachten.

Bron: Electrek