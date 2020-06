Oosterhoutse garage haalt boa constrictor uit dashboard

Dat was niet het slangetje wat ze bij de garage verwacht hadden.

Een slang uit een auto halen: dat is een klusje waar een autobedrijf zijn hand niet voor omdraait. Bij een Brabants autobedrijf keken ze dan waarschijnlijk ook niet heel raar op toen ze het verzoek kregen om te helpen met een vastzittende slang. Toen ze bij de auto kwamen bleek het echter om een boa constrictor van 1,80 meter te gaan.

De eigenaar van de slang in kwestie had het beest even niet goed in de gaten gehouden. Vervolgens was de boa constrictor op verkenningstocht uitgegaan en in nota bene het dashboard van de auto terechtgekomen. De eigenaar kreeg de wurgslang er vervolgens met geen mogelijkheid meer uit en besloot de hulp van een autobedrijf in te schakelen.

Hij ging daarom naar de lokale garage, Autobedrijf Jongmolen in Oosterhout. Gelukkig bleken ze daar niet bang uitgevallen te zijn. Desondanks was het nog een hele klus om het beest uit het dashboard van de Peugeot 307 CC te bevrijden. Zij waren genoodzaakt het halve dashboard te demonteren voor ze de boa constrictor te voorschijn wisten te krijgen.

Uiteindelijk is het dus goed afgelopen. De wurgslang is bevrijd en hij heeft niemand iets aangedaan. Bovendien hebben de mannen van Autobedrijf Jongmolen in het vervolg een bijzonder smeuïg verhaal te vertellen.

Via: Omroep Brabant