GP’s van Azerbeidzjan, Singapore en Japan officieel afgelast

Deze races gaan we in ieder geval niet meer zien op de herziene kalender.

Vorige week was er dan eindelijk duidelijkheid: de nieuwe F1 kalender werd bekendgemaakt. Althans, een gedeelte daarvan. Het ging alleen om de eerste acht races, de rest moesten we nog afwachten. Nu weten we in ieder geval welke drie races er niet gaan komen.

De Formule 1 maakt vanochtend officieel bekend dat de GP’s van Azerbeidzjan, Singapore en Japan definitief van de baan zijn. Deze races stonden oorspronkelijk op de planning voor respectievelijk 7 juni, 20 september en 11 oktober.

Bij Singapore en Azerbeidzjan speelde vooral een rol dat het stratencircuits zijn. Dit eist een langere periode van voorbereiding. In combinatie met de onzekerheid maakt dit een race op deze locaties onmogelijk, aldus de F1. Japan hanteert een strikt inreisverbod, wat ook daar een GP onmogelijk maakt.

De kalender ziet er nu als volgt uit: twee keer Oostenrijk, Hongarije, twee keer Groot-Brittanië, Spanje, België, Italië. Het seizoen zal hoogstwaarschijnlijk eindigen met Bahrein en Abu Dhabi. Welke races daar nog tussen komen is nu nog de vraag. De F1 is nog druk bezig plannen te smeden. Daarbij worden ook nog extra Europese GP’s in overweging genomen.