Dit valt op aan de prijzen van de MINI Cooper SE

Je merkt bij sommige merken er nog niet iets concreets van, maar reken maar dat elk automerk momenteel bezig is met een vorm van nieuwe mobiliteit. Veel merken zwichten voor elektrisch. Al lijkt BMW met hun nieuwste waterstof-X5 te kijken naar andere vormen, bij dochtermerk MINI wél gegaan voor een volledig elektrisch model. De MINI Cooper SE, een gewaagde naam door de ‘S’ die eraan vastgeplakt zit. De Cooper S is namelijk het sportmodel van MINI. De Cooper SE, ook al zal de acceleratie door de elektromotor meevallen, zal niet per definitie een sportieve elektrische auto zijn. Maar goed, dat moet blijken in de rijtest.

Voor nu mogen we alvast in de brochure kijken. Daar valt iets op. Nieuwe hoofdredacteur en tevens MINI-goeroe Michael vond de prijs ietwat meevallen. De MINI Cooper SE Basic is namelijk van jou voor 34.900 euro. Met een aantal voorgeselecteerde uitrustingspakketten kun je die prijs opkrikken tot 42.900 euro. Maar daar blijft het ook bij. Dan kun je alleen kiezen uit velgen, carrosseriekleur en dakkleur. Verdere opties zijn er niet te selecteren. 42.900 euro is het duurste wat de MINI Cooper SE kan worden.

Vergelijk je dat met de échte MINI Cooper S, dan is dat best een redelijk bedrag. De benzineversie van de Cooper is namelijk kaal zo’n 36.000 euro. Gooi hier een paar opties op om op het niveau te komen van de Cooper SE en je komt in de buurt bij die 42.900 euro. Je kan met een beetje je best doen de MINI Cooper S tot ongeveer 50.000 euro aankleden. Dat is dus meer dan de duurste MINI Cooper SE.

Enerzijds zou je kunnen zeggen dat het daarmee de eerste elektrische auto is die goedkoper is dan zijn benzine-equivalent. Anderzijds toont het aan dat de volledige uitrusting van de Cooper SE niet indrukwekkend is. Sportpakketten, interieurbekleding, verdere (kleine) losse opties: die kun je allemaal niet kiezen. Ook kan de benzine-MINI 18-inch velgen krijgen, de SE niet. Bestel je nu een MINI Cooper SE, dan zal hij rond maart 2020 op je oprit staan.