Zal deze Volkswagen veel geld gaan opleveren?

Na 81 jaar is het doek gevallen voor de Volkswagen Beetle. Het icoon van de Duitse autofabrikant werd de laatste jaren in de Puebla-fabriek in Mexico geproduceerd. Deze week rolde de het allerlaatste exemplaar van de band.

Het waren zeker geen 81 onafgebroken jaren voor de Beetle. De auto kent sinds de introductie in 1938 slechts drie generaties. Het model heeft dan ook grote tussenpauzes gehad. De meest recente modellen zijn de New Beetle, geïntroduceerd in 1998 en de huidige Beetle, geïntroduceerd in 2011. Tussen het einde van de New Beetle (2003) en de productie van de huidige Beetle zat overigens acht jaar.

De laatste jaren was de Beetle geen succes meer. Toch kan dit allerlaatste exemplaar behoorlijk wat geld opleveren als de auto in de toekomst geveild gaat worden. Of dat ooit gaat gebeuren is nog maar de vraag. De allerlaatste Beetle komt namelijk niet in handen van een klant, maar krijgt een plekje in het Volkswagen museum in Mexico-Stad. De fabriek in Puebla gaat zich nu richten op crossovers en SUV’s voor de Noord-Amerikaanse markt. Een segment dat wél booming is. En Mexico werd de laatste Beetle ontvangen met een orkest, confetti en droegen de medewerkers shirts met de tekst ‘Gracias Beetle’.