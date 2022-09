Occasion met 600.000 km gaat miljoenen opleveren

Zoals wel vaker is het een Mercedes die deze royale kilometerstand haalde. Alleen niet de Mercedes die je verwacht.

Een miljoen kilometer rijden, dat is niet écht bijzonder meer. Er zijn zat auto’s die hebben bewezen dat dat kan. Tot Tesla’s en zelfs Porsches aan toe. Wel is het vaak dezelfde soort auto die hoge kilometerstanden haalt. Diesel, grote sloep en een merk dat qua betrouwbaarheid hun zaakjes bovengemiddeld op orde heeft. Veel Mercedessen hebben dan ook al zeven cijfers gehaald. Vandaag hebben we weer een Mercedes occasion met een respectabele kilometerstand.

Mercedes occasion met 600.000 km

80.112 lijkt helemaal niet zo’n groot getal. Waarom dat het wel is heeft twee redenen: ten eerste dat het in mijlen is gemeten en ten tweede omdat deze teller al drie keer rond is geweest! Het getal waar we dus écht naar kijken is 380.112 mijlen of 611.731 km. Dan nog is het geen baanbrekend getal en helemaal niet als je bedenkt dat deze occasion uit 1963 komt en dus 59 jaar de tijd heeft gehad (en dus ‘slechts’ 10.368 km per jaar reed). Nee, deze Mercedes occasion met 600.000 km is bijzonder omdat hij alsnog tot wel twee miljoen pond moet opleveren.

300 SL

Waarom? Omdat het een Mercedes 300 SL Roadster uit 1963 is. Ja, zelfs een gigantische kilometerstand kan niet voorkomen dat de 300 SL een zeer waardevolle auto is. Helemaal vanwege het exemplaar in kwestie, waar veel over te zeggen is.

Cushway

Om maar eens te beginnen met het feit dat deze auto al 59 jaar en 611.000 km bij dezelfde familie is. Hij werd in 1963 nieuw gekocht door Ron Cushway, een Brit. Hij had al een 300 SL Roadster uit 1958 en was er dol op, zo dol dat hij in 1963 nog eentje kocht. Op de valreep, zo bleek later. Na de 300 SL die Cushway kocht zijn nog precies 17 exemplaren gebouwd van de Mercedes sportwagen voordat ze hem uit productie haalde en de SL “Pagoda” verscheen. Deze 300 SL uit 1963 is dus op zijn best. Deze laatste run is bijvoorbeeld de enige run waarin de 300 SL verscheen met schijfremmen.

Cushway hield zodanig van zijn 300 SL Roadster dat het echt zijn dagelijkse vervoer was. Van het rondrijden in Engeland tot vakanties in Europa waar hij en zijn familie het hele continent hebben gezien vanuit de SL. Over familie gesproken: de 300 SL was ook de auto waarmee Ron Cushway zijn zoon Martin uit het ziekenhuis ophaalde toen hij geboren werd. Ron is helaas overleden, het is zijn zoon Martin die de auto nu in zijn bezit heeft. Evenals een bedrijf, opgericht door Ron, dat zich specialiseert in 300 SL’s.

Dagelijks vervoer

Tot de dag van vandaag heeft Martin geprobeerd zo veel mogelijk te rijden in de Mercedes 300 SL, wat de kilometerstand van meer dan 600.000 km verklaart. Maar het meeste rijden werd gedaan door vader Ron, soms ook met zoon Martin erbij. Aangezien de kofferruimte beperkt was, vertelt Martin dat ze soms creatief moesten zijn. “Mijn vader loste dat op door de koplampen eraf te halen en militaire tassen te stoppen in de loze ruimte achter de voorspatborden. Je kreeg rare blikken wanneer de koplamp van de auto eraf ging en er een tas met kleding tevoorschijn kwam.”

Ron was tevens lid van de Mercedes 300 SL club waarmee hij de meeste van de kilometers heeft geklokt. Portugal was een favoriete bestemming, maar met de club zijn ze ook vaak naar Duitsland geweest. Ook Griekenland stond een paar keer op de lijst, maar daar werd de auto wel slachtoffer van de zon. Vandaar dat de hele carrosserie herspoten is zo rond 1980. Ook is toen het lederen interieur volledig vervangen.

Herbouwd

Ook heeft deze Mercedes 300 SL niet alle 600.000 km op één en dezelfde set onderdelen gereden. Niet minder dan drie keer is de motor bijna volledig gereviseerd met gloednieuwe onderdelen. Het is dus geen goedkoop grapje geweest om deze Mercedes 300 SL rijdend te houden. Je moet er wat voor over hebben, want de verhalen achter deze bijzondere 300 SL houden maar niet op. Het mooiste familie-erfstuk dat je kan hebben, lijkt het.

Buiten gebruik

Waarom gaat de 300 SL dan weg? Omdat het voor Martin te riskant is om hem te gebruiken zoals zijn vader dat deed. “Een auto die zo veel waard is, kun je niet even op je gemak bij de supermarkt laten of ’s nachts zonder zorgen ergens langs de weg parkeren.” In de afgelopen vijf jaar heeft Martin de auto bij Kienle GmbH in Duitsland opgeslagen om hem te ‘ontwennen’ van de SL. Het doet pijn om gedag te zeggen tegen 60 jaar herinneringen, maar Martin heeft er vrede mee dat de auto een nieuw baasje zoekt.

Kopen

Normaliter is een kilometerstand een reden om de auto te zien als een potentieel iets groter risico, maar bij deze 300 SL kun je er donder op zeggen dat hij goed is behandeld en dankzij de historie er omheen wellicht juist meer waard is. Alles wat er is gedaan aan de auto is met zorg gedocumenteerd en alle originele accessoires, boekjes en dergelijken zijn aanwezig.

Goedkoop wordt het dus niet. De Cushway 300 SL moet volgens RM Sotheby’s nog tussen de 1,5 en 2 miljoen pond opleveren. Bieden kan tijdens een exclusieve RM veiling tussen 5 en 7 oktober. De informatie en de rest van alle 300 SL verhalen check je op de advertentie van de Cushway Mercedes.