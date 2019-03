Meer dan 20.000 klanten willen de Porsche Taycan

De interesse is enorm.

Voorlopig hebben we alleen een naam, een concept design en een actieradius van 500 km (NEDC, geen WLTP). Toch hebben meer dan 20.000 mensen te kennen gegeven een Taycan te willen kopen, zo laat Porsche vandaag weten.

De grote interesse is niet vreemd. Niet alleen praten we hier over de eerste volledige elektrische Porsche voor de massa, maar zijn ook de productieslots beperkt. Wie er niet op tijd bij is krijgt te maken met lange wachttijden. De vraag naar elektrische auto’s is momenteel heet. In een totaal andere prijscategorie, maar minstens zo populair, zijn auto’s als de Kia e-Niro en de elektrische Hyundai KONA die een levertijd van meer dan een half jaar hebben.

Door nu al een handtekening te zetten en aan te geven serieuze interesse te hebben is de kans groot dat deze meer dan 20.000 mensen niet een jaar op de levering van de Taycan hoeven te wachten. Vorig jaar werd al bekend dat de elektrische Porsche voorlopig is uitverkocht.

Pas in september trekt Porsche het definitieve doek van de Taycan. Het productiemodel beleeft zijn werelddebuut op de autoshow van Frankfurt. Eind dit jaar moet de elektrische Porsche op de markt verschijnen. Voor de zakelijke Nederlandse rijder is Porsche net een jaartje te laat, aangezien de aantrekkelijke bijtelling niet meer van toepassing is op prijzige elektrische auto’s.