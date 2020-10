Op zoek naar een tweedehandsauto? Dan ben je niet alleen - Autoblog.nl

De Nederlandse markt naar tweedehandsauto’s blijft maar plussen.

Voor het ov-bedrijven is 2020 nogal balen. Want hoewel het openbaar vervoer de afgelopen jaren alleen maar populairder leek te worden vanwege (onder meer) de klimaattransitie, is die lift dit jaar compleet verdwenen. Het CBS houdt de check-ins op deze site bij; vandaag hebben er 54 procent minder mensen ingecheckt dan exact een jaar geleden. Nogal pijnlijk, dus. En daarmee is deze vrijdag echt niet uniek.

De reden ligt voor de hand; ten tijde van een pandemie willen mensen liever niet hutje mutje op het balkon van een intercity staan met allerlei hoestende mensen binnen je anderhalvemeterbubbel. Dus wat doen ze dan? Nou, een occasion kopen, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van BOVAG en RDC.

Het afgelopen kwartaal hebben Nederlanders namelijk 341.118 personenauto’s bij een garage gekocht. Dat is veel, de markt voor tweedehandsauto’s is met maar liefst 10,1 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee is de grote verkoopdaling van eerder dit jaar teniet gedaan. In maart en april werden er namelijk respectievelijk 14 procent en 26 procent minder tweedehandsauto’s verkocht. Maar dankzij de maanden juli, augustus en september, is 2020 tot nu toe alsnog aan het plussen. Met 1,3 procent, weliswaar, maar het is alsnog een voorzichtig plusje op de markt voor tweedehandsauto’s.

Van alle verkochte occasions was in het derde kwartaal 81,5 procent een benzineauto. Bijna 12 procent was een diesel, wat iets minder was dan vorig jaar. Toen ging het nog om 13,8 procent. De verkoop van elektrische auto’s is wel ruim verdubbeld in een jaar tijd, maar met 3570 stuks gaat het vooralsnog om een relatief klein aantal. Hybrides zijn wel een stuk populairder geworden, waardoor meer tweedehandsauto’s met een automatische versnellingsbak zijn verkocht. In het derde kwartaal van 2019 ging het nog om bijna 26 procent automaten, nu was bijna 29 procent een automaat.

Of de markt voor tweedehandsauto’s ook de rest van het jaar blijft plussen, is wat BOVAG betreft nog onzeker. Zo zou het thuiswerken ervoor kunnen zorgen dat de vraag naar occasions daalt, terwijl het consumentenvertrouwen en de werkgelegenheid ook onder druk staan. Tot nu toe zijn er 968.946 tweedehandsauto’s gekocht bij garages. In heel 2019 zijn er 1,3 miljoen occasions bij autobedrijven verkocht. De verkoop van occasions onderling was in dat jaar goed voor een kleine 700.000 auto’s. Hoe het met die verkoop dit jaar gesteld is, is niet duidelijk.