Wordt deze Toyota de leasetopper van volgend jaar? - Autoblog.nl

Wie aan een leasetopper denkt, denkt waarschijnlijk niet meteen aan deze Toyota. Toch zou deze sedan volgend jaar stiekem aardig succesvol kunnen zijn.

We moeten het al een tijdje aanhoren: de waterstofauto wordt dé emissieloze auto van de toekomst. Je kan tanken net als in een benzineauto, maar hebt de CO2-uitstoot van een elektrische auto. Het klinkt ideaal, maar er blijven wat haken en ogen. Toch zijn er een paar fabrikanten die dapper strijd blijven voeren voor de waterstofauto, waarvan Toyota waarschijnlijk de bekendste is.

Toyota voert de strijd aan met de Mirai, een sedan die een jaar geleden nog van een tweede generatie is voorzien. Deze is groter en luxer, maar vooral veel mooier. De oude Mirai had een nogal uitgesproken ontwerp met her en der wat vreemde proporties. De nieuwe variant is een stuk schoner, moderner, maar ook een stuk ‘normaler’. Je zou niet zeggen dat het om een waterstofauto gaat, tenzij je het echt weet.

Heel veel details ontbreken er nog over de Mirai. Wel weten we dat het een achterwielaangedreven auto is met een actieradius van zo’n 650 kilometer. Sinds vandaag weten we echter een klein stukje meer. Guido Roozekrans van Toyota-importeur Louwman & Parqui was vrijdag namelijk te gast bij de BNR Nationale Autoshow, waar hij een belangrijk nieuwsje vertelde over de Mirai: de prijs.

De oude Mirai had een prijs van 81.000 euro. Een dure bak, dus. De nieuwe Mirai moet een stuk goedkoper worden, stelt Roozekrans. Een precies getal kon hij nog niet noemen. Wel dat de bolide een Nederlands prijskaartje van ‘onder de 70.000 euro’ gaat krijgen. Belangrijker voor leaserijders: omdat het om een waterstofauto gaat, zijn de bijtellingsregels net een beetje anders.

Vanaf 2021 – wanneer de Mirai op de markt verschijnt – betaal je namelijk voor een elektrische auto 12 procent bijtelling. De Toyota Mirai is in de basis een elektrische auto, dus ook hiervoor gaat de 12 procent bijtelling tellen. Bij battery electric vehicles, de Tesla’s en de Kia e-Niro’s van deze wereld, telt echter het reguliere bijtellingstarief boven een bepaalde catalogusprijs. Volgend jaar is deze prijs 40.000 euro. Over de eerste 40.000 euro betaal je dus volgend jaar 12 procent bijtelling, alles daarboven is 22 procent bijtelling. Daardoor zijn duurdere elektrische auto’s, zoals een Tesla Model S, relatief duur om te leasen.

Hier entert de Toyota Mirai. Want waterstofauto’s zijn uitgesloten van die maximale catalogusprijs. Dus die 12 procent bijtelling geldt bij de Mirai over de gehele catalogusprijs van, in dit geval, onder de 70.000 euro. De jaarlijkse bruto bijtelling zou daarmee maximaal 8400 euro moeten zijn.

Of deze Toyota Mirai daarmee de leasetopper van 2021 wordt? Dat hangt er een beetje vanaf hoe je het bekijkt. De plek van de Model 3 en de e-Niro gaat het natuurlijk niet overnemen, daarvoor is het verschil te groot. Maar dit zou wel voor een mooie boost in het aantal verkochte Mirai’s kunnen zorgen. Al moeten er misschien eerst een paar extra tankstations in Nederland komen.

