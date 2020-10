En wéér breekt Tesla een kwartaalrecord - Autoblog.nl

Als een van de weinige autofabrikanten weet Tesla nu nog wél een kwartaalrecord te breken.

Wie het laatste halfjaar het nieuws heeft gevolgd, weet ongetwijfeld dat autofabrikanten het de laatste tijd nogal moeilijk hebben. Autobouwers doen er álles aan om nog zwarte cijfers te kunnen schrijven en zijn allang blij als de verkoopcijfers niet al te veel hebben gedipt.

Ook Tesla heeft dit jaar niet per se een recordjaar gehad. Althans, als we kijken naar de productiecijfers dan. In het eerste kwartaal maakten ze 102.672 auto’s, een paar duizend auto’s minder dan het laatste kwartaal van 2019. In Q2 van 2020 zagen we echter een flinke dip, naar 82.272 auto’s. Twintig procent minder auto’s dus, vooral omdat de belangrijkste fabriek destijds een tijdje dicht moest.

De laatste drie maanden hebben ze in de fabrieken echter flink staan stampen. Want in een opvallend klein persberichtje weet Tesla te melden dat ze in het derde kwartaal maar liefst 145.036 auto’s hebben gebouwd. Dat is praktisch 50.000 auto’s méér dan een jaar eerder!

Een verklaring voor het kwartaalrecord geeft Tesla niet. Wel kunnen we zien dat de stijging volledig dankzij de Model 3 en Model Y is. Daarvan werden er 128.044 auto’s gebouwd. De Model S en Model X waren samen goed voor 16.992 auto’s. Dat is nog redelijk stabiel in vergelijking met het afgelopen jaar.

Overigens levert Tesla ook een stuk meer auto’s, waardoor de voorraden van het bedrijf zijn gezakt. Dat is goed nieuws, want naar de Model 3 en de Model Y is nog steeds veel vraag. En als je je auto’s niet geleverd kan krijgen, dan heb je natuurlijk niet zo bijzonder veel aan de productie.

Of Tesla verwacht deze sterke stijging in het aantal geproduceerde auto’s vast te houden, wordt uit het persberichtje niet duidelijk. Maar aangezien er nog een fabriek in Duitsland aan zit te komen en de fabriek in Shanghai volgend jaar ook op volle toeren moet gaan draaien, is die kans wel heel aanzienlijk. Zou Elon Musk dan toch gelijk hebben gehad met zijn voorspellingen?