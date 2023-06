Groot oldtimer treffen in Duitsland verboden. Bedankt Groenen…

Wilde jij net met je oldtimer naar een treffen gaan in Duitsland, is het ineens verboden. En dat allemaal dankzij de Groenen aldaar.

Een van de dingen dien zo leuk zijn aan het bezitten van een oldtimer is het treffen met andere enthousiastelingen. Zeker als het eer een beetje veel zijn. Lekker in ‘period correcte’ kleding met je ouwe besje naar een fijne plek, hoe leuk is dat?

Aldaar een beetje kletsen over jouw eigen oldtimer, maar ook over de trotse eigendommen van anderen. ’s Avonds een barbecue, kampvuurtje, biertje erbij en in een fijne atmosfeer met gelijkgestemden bij elkaar.

Oldtimer treffen in Duitsland verboden

Precies dat kan al jaren in het stadspark van Rüsselsheim. Al jaren komen er 3000 oldtimers op het eendaagse treffen af. Nooit gezeur, nooit vechten, alleen maar blij mensen die met hun perfect onderhouden auto’s pronken.

Maar helaas weten we het ook al van Nederland; als het leuk is, dan mag het niet. Althans, niet van de bestuurders die -ik zeg het maar zoals het is- aan de linkerkant van het spectrum zitten.

Want onder het mom van ‘natuurbescherming’ is het treffen verboden. Door de Groenen, een partij die nog altijd een fllinke vinger in de bestuurlijke pap van Duitsland heeft.

Dus, mag niet. weg ermee. Wat denken ze wel, uitlaatgassen uitstoten over het mooie Rüsselsheim. Je weet wel, de stad waar Opel zijn roots heeft. Een autostad, zogezegd.

De organisatoren zijn -uiteraard- niet alleen verdrietig, maar ook boos. Net zoals de 30.000 bezoekers die zich al een jaar verkneukelden aan het vooruitzicht op het evenement. Maar helaas, de Groenen hebben gesproken en dan is de uitkomst bindend.

Welke Duitse stad het evenement volgend jaar gaat hosten en of dat überhaupt (Duits woord) gaat gebeuren, is niet bekend.

Maar je zou het de liefhebbers gunnen.