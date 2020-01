Opel blijft met Ampera-e dik onder de bijtellingsgrens van € 45.000

En dat is goed nieuws als jij NU een elektrische auto wilt rijden.





Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent vaak nieuwe regels en wetten, ook voor de Nederlandse automobilist. Zo heeft het kabinet vorig jaar besloten de bijtelling voor elektrische auto’s per 2020 te verhogen van 4 procent naar 8 procent.

Dit betekent concreet dat je 8 procent bijtelling moet betalen over EV’s met een maximum fiscale waarde van 45.000 euro die na 1 januari 2020 ingeschreven zijn. Mocht de auto duurder uitvallen, dan betaal je boven dat bedrag zelfs 22 procent. En dan kan de bijtellingspijn opeens hard oplopen. Gelukkig kun je elektrisch rijden in een serieuze auto zonder bang te hoeven zijn dat je daar de hoofdprijs voor moet betalen. Zorgeloos het jaar beginnen doe je met de Opel Ampera-e.

De Duitse autofabrikant heeft slim ingespeeld op de ontwikkelingen hier in Nederland. De prijzen van de Ampera-e zijn per 1-1-2020 verlaagd. Prijzen van de elektrische auto beginnen vanaf 34.149 euro, inclusief afleverkosten. Daarmee kan je de Ampera-E rijden met een nettobijtelling die start bij 82 euro per maand en daar profiteer je de komende vijf jaar van. Zelfs al vink je nog wat extra opties aan blijf je dus ruim onder de grens van 45.000 euro. Je kunt zelf je Ampera-e configureren op de website van Opel.

Naast het feit dat Ampera-e aantrekkelijk geprijsd is, kun je de elektrische auto ook meteen rijden. De auto is direct leverbaar. Geen gedoe met wachtlijsten of onzekerheid: je nieuwe elektrische auto rijden wanneer het jou uitkomt.

De Opel Ampera-e is niet bang om kilometers te maken. De WLTP-actieradius is vastgesteld op 423 kilometer. Ruim voldoende voor de gemiddelde Nederlander om vanaf huis naar het werk te rijden en weer terug. Zelfs als je met een klant te maken krijgt die wat verder gelokaliseerd is, heb je met de flinke actieradius van de Ampera-e geen ‘range anxiety’.

Mocht je inderdaad een lange rit voor de boeg hebben dan is het verstandig om een pauze te nemen. Kun je de Ampera-e meteen even opladen. De elektrische auto heeft ondersteuning tot 50 kW DC laden. Dat betekent dat je 100 kilometer bereik kunt laden in 20 tot 25 minuten. Zowel een publieke laadkabel, als ook een laadkabel type 2 worden meegeleverd met de aanschaf van een Ampera-e.

Natuurlijk wil je meer te weten komen over deze veelzijdige elektrische auto. Check de site van Opel voor meer informatie.