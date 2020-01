‘Echtscheiding Nissan-Renault is een leugen’

Het geroddel is onjuist. Zegt Nissan..





Het zou een goede basis zijn voor zowel een actiefilm als een realitysoap. Eerst een ‘spectaculaire ontsnapping’ van Carlos Ghosn en nu vliegen de speculaties je om de oren. Waar gisteren het nieuws de wereld in werd gestuurd dat Nissan zonder Renault verder wilt gaan ontkracht het merk dit nu zelf.

De Britse zakenkrant, The Financial Times, kwam gisteren met het nieuws dat de top van Nissan bekijkt of er een einde aan de alliantie met Renault mogelijk is. De plannen zouden al langer bekend zijn maar nu in een stroomversnelling zijn geraakt, mede door het schandaal rondom voormalig topman Ghosn.

Nissan komt nu zelf met een duidelijke reactie op dit nieuws.

“In tegenstelling tot wat de artikelen beweren, overweegt Nissan op geen enkele manier de Alliantie te ontbinden.”

Zij geven zelfs aan dat zij het Alliance Operating Board (AOB) hebben opgericht om ervoor te zorgen dat de samenwerking door voortdurende verbeteringen een groot succes wordt. Nissan schrijft zelfs dat de samenwerking de bron van concurrentievermogen voor het merk is. Ook Jean-Dominique Senard, Renault voorzitter, meldt aan diverse media dat de alliantie alles behalve inactief is. ”Dat zullen we binnenkort aantonen”, benadrukte hij. Doelt hij hiermee op nieuw autonieuws of is dit een verwijzing naar de ontwikkeling van de Ariya?