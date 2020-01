Broertjes Coronel knallen op rots

Haastige spoed is zelden goed





Tim en Tom Coronel hadden gisteren tijdens de Dakar in Saudi-Arabië wat tijd in te halen. Zondag hadden zij namelijk een waypoint gemist. Dit zorgde voor een tijdstraf. Deze verloren 40 minuten wilden de ex-verzekeringsmascottes graag inhalen maar dat ging aardig mis. Toch kijkt de tweeling met genot terug op een Dakarwaardige proef.

Pech

Met hun ‘The Beast 3.0‘ namen Tim en Tom al 2 keer eerder deel aan de zwaarste rally ter wereld. Inmiddels is het beest weer wat verbeterd. De 8e dag vertrokken de broertjes vanaf de 86e plaats. Gisteren mocht de Jefferies Buggy 477 kilometers zandhappen. Echter, na 177 kilometer ging het al mis. De broertjes hadden een rots over het hoofd gezien tijdens het inhalen van hun achterstand. Ze klapten er ‘vol patat’ tegenaan, aldus Tim tegen Racexpress. Resultaat: rechtsachter een kromme ophanging en de 17 inch velg in stukjes. -Dit zou ondertekende ook best kunnen overkomen tegen de stoeprand bij de plaatselijke supermarkt-

Waypoint

De achterstand door de tijdstraf inhalen ging mis met bovenstaande als gevolg. Maar waarom kregen de gebroeders Coronel een tijdstraf?

Tijdens de Dakar is er een route uitgestippeld waar je met een marge wel vanaf mag wijken. Deze marge wordt beperkt door ‘waypoints’. Deze plaatsen worden opgeslagen met GPS coördinaten uitgespreid over de etappe. Deze moeten zij zonder navigatie zien te benaderen. Als zij in de buurt komen wordt het navigatiesysteem geactiveerd.

Natuurlijk hoeven deelnemers van de Dakar niet zomaar rond te rijden om een waypoint te vinden. Met een roadbook krijgen zij aanwijzingen. Aanwijzing gepasseeerd, op naar de volgende. Dit is natuurlijk nogal een lastige opgave. De navigatie van Tom is dus even belangrijk als de stuurkunsten van Tim. Mis je een waypoint kan de tijdstraf oplopen tot vele uren. In het geval van de broers Coronel in dit geval 40 minuten.

Eind goed?

Na wat reparaties besloot de tweeling door te rijden. Uiteindelijk zijn ze met een kromme achteras toch al slingerend de etappe doorgekomen. De broers rijden vandaag de 9e etappe van 415 kilometer. Uitkijken voor overstekende steentjes mannen!