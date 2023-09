Durf jij het aan? Een Audi RS4 met bijna 3 ton op de klok?

Kopen of omheen lopen, deze RS4 met bijna 3 ton op de klok…

Wij hier ter redactie zijn dol op het type auto waar we het vandaag over hebben. De middensegmenter powersedan met 400+ pk’s en een dikke V8 in het vooronder. Lexus had er één, Mercedes ook, evenals BMW en natuurlijk ook Audi. En over dat laatste merk gaat het vandaag.

Want we hebben op Marktplaats een Audi RS4 met 4,2 liter V8 gevonden. 420 pk, atmosferisch blok, heerlijke sound en… bijna 3 ton op de klok. Wow. Zou jij het aandurven, of loop je er met een grote boog omheen?

Durf jij het aan? Een RS4 met 3 ton op de klok?

We hebben het zogezegd over een RS4 sedan. Behoorlijk zeldzaam, want de meesten werden als ‘Avant’ geleverd. Zoals deze die je aantal dagen geleden voorbij kon zien komen bij Mijn Auto. Hij komt uit 2006 en dat betekent dat hij inmiddels 17 jaar oud is. En dát betekent dat de oortjes van de geldbewuste ondernemer nu gespitst zijn.

Hij is namelijk als youngtimer op de zaak te zetten en dat betekent dat je -in ruil voor een beetje bijtelling- de benzine 21% goedkoper krijgt, evenals het onderhoud en alle andere kosten die de auto op gaat leveren.

Nadien kun je al die kosten ook nog eens op de balans zetten, waardoor de winst van je onderneming aan het eind van het jaar lager zal zijn, wat je weer flink scheelt in de belasting die je uiteindelijk betaalt.

Dus rij je in een zwarte RS4 sedan met zoals gezegd een 4,2 liter V8. Je hebt vierwielaandrijving, een handbak en allerhande opties die het volgens de adverteerder ook gewoon allemaal doen. En ik zeg het even snel; 285.166 kilometer op de teller. Bovendien heb je een sluitende onderhoudshistorie en een verse apk. En dat allemaal op Marktplaats voor ‘slechts’ €27.950…

Maar dan heb je dus wel een Audi RS4 met bijna 3 ton op de teller. Zou jij het aandurven? Het is inmiddels niet meer de favoriete auto voor de lokale ramkraak. Want dat stokje is overgenomen door de nieuwe misdaad favoriet: Alfa Romeo Stelvio Q.