Nieuwe Alfa moet de rijdersauto onder de cross-overs worden

Volgens Alfa is er bij de nieuwe Milano heel veel aandacht voor de rijeigenschappen. Ook al is het een elektrische cross-over.

B-segment cross-overs zijn het helemaal, dus in deze categorie is er zeer ruime keuze. Alleen Stellantis heeft al zes B-segment cross-overs in de aanbieding, allemaal met dezelfde techniek. Als spuit elf komt daar nu nog een zevende model bij: de Alfa Romeo Milano.

De vraag is natuurlijk: heeft deze auto nog toevoegde waarde, als zoveelste Stellantis cross-over? Je zou zeggen van niet, maar als Alfa Romeo wat leuks kan doen met het design en de rijeigenschappen kan het misschien toch een mooie aanvulling zijn.

Wat het design betreft: we krijgen de auto nu alvast in gecamoufleerde vorm te zien. De proporties zijn op zich niet verkeerd voor een cross-over. Zoals ‘ie hier staat ziet de Milano er al een stuk minder lullig uit dan op het gelekte plaatje. Wat verder opvalt is dat de portiergreep in de raampartij – zoals de 147 en de 156 die ook hadden – een comeback maakt.

Wat de rijeigenschappen aangaat: Alfa Romeo zegt dat de Milano de beste rijeigenschappen in zijn klasse moet krijgen. Dat is dus in ieder geval een punt waarop de Milano zich moet onderscheiden van zijn vele broertjes (inclusief de Abarth 600e, die ook op planning staat).

Degene die er op moet toezien dat de rijeigenschappen in orde zijn is Domenico Bagnasco. Hij was eerder betrokken bij de ontwikkeling van de 8C, de 4C en de Giulia GTA. Nou, dan moeten het wel goedkomen…

Over de aandrijflijnen verklapt Alfa Romeo nog niks, maar ga er vanuit dat die hetzelfde zullen zijn als de andere Stellantis-cross-overs. Er komt sowieso een elektrische versie én een versie met een ouderwetse benzinemotor.

We wisten al dat de Alfa Romeo Milano in april onthuld zou worden, maar nu weten we ook de exacte datum die we in onze agenda’s kunnen noteren. Op 10 april zal Alfa Romeo het doek trekken van hun nieuwste telg.