Opel Insignia Sports Tourer: rijtest en video

Pas nadat de wittebroodsweken over zijn, leer je je partner echt kennen. Vakantieliefdes verschrompelen van een halfgodin (m/v) tot een treurig klagend hoopje mens die in de regen door een Vinexwijk fietst.

Waarom deze intro bij de nieuwe Vectra Caravan? Simpelweg omdat Opel ons uitnodigde naar Hamburg te vliegen en vanuit daar terug te rijden met de Insignia Sports Tourer. Dat betekent meteen (vrij) serieus kilometers maken en de Insignia beter leren kennen. Soms is de rijtijd tijdens introducties zo kort, dat je pas na thuiskomst op de foto’s ontdekt dat je met een handgeschakelde versie hebt gereden. Dat is dan wel een goede verklaring voor het rumoerige karakter van een auto, maar je kan je voorstellen dat wij het zelf ook niet ideaal vinden.

Een sexy Vectra

Over een Vectra kunnen we best lovende woorden vinden. Zeker voor de voorwielaangedreven OPC met V6 turbo, maar de ontwerpers leken er net zo veel lol in te hebben gehad als een gewezen alcoholist op een wijnproeverij. Echt spannend was het allemaal niet, maar voor de eerste generatie Insignia hebben de ontwerpers hun favoriete fles weer opengetrokken.

Ook deze tweede generatie Insignia smoelt fijn. Het is een indrukwekkende verschijning die zijn formaten niet camoufleert, maar toch slank overkomt. Alle reacties erop van derden zijn ook positief, waarbij het ongetwijfeld helpt dat Opel in de huidige automarkt als underdog wordt beschouwd.

Tot 200 kg lichter

Over de vorige Insignia kan ik veel lovende woorden vinden, maar één ding was echt niet goed: het gewicht. Het vervelende met al die extra kilogrammen is dat het effect heeft op handling (viel mee), prestaties (dan maar een dikkere motor) en het verbruik. Dat zijn daarmee ook direct de drie punten waar Opel makkelijk stappen maakte met het strikte dieet waarop de Insignia werd gezet. Het leidde ertoe dat de Sports Tourer tot 200 kg lichter is dan zijn voorganger, een unicum of zo af te vallen.

Motoren

Aangezien collega Casper al de dikste benzinemotor inclusief AWD systeem met torque vectoring voor zijn rekening had genomen in de Grand Sport, liet ik die 2.0 turbo met 260 pk aan mij voorbij gaan. Echt hele dikke diesels levert Opel (nog?) niet, de keuze bestaat uit twee 1.6-jes met 110 en 136 pk of de 170 pk sterke tweeliter. Het benzinegamma wordt afgemaakt door twee nieuwe 1.5 liter blokken met naar keuze 140 of 165 pk.

Geheel in stijl om op een dag eens flink wat kilometers te vreten, koos ik voor de 2.0 CDTI met automaat. Vreemd genoeg staat daar met koeienletters Turbo D achterop, alsof er ook nog atmosferische motoren leverbaar zijn in de Insignia en/of de concurrentie nog ongeblazen diesels levert…

De 170 pk en 400 Nm sterke diesel zou de Insignia Sports Tourer tot 223 km/u moeten kunnen voortstuwen (dat redde ik niet) en toch slechts 5,3 liter per 100 km moeten gebruiken (dat redde ik ook niet). Met een sprinttijd van 9,2 seconden naar de 100 lijkt het geen acceleratiekanon, maar toch is de 2.0 CDTI een erg fijne metgezel. Bij normaal gebruik kwam ik gevoelsmatig niets te kort, totdat ik een irritante Audi A1 rijder op zijn nummer wilde zetten. Daar is 170 pk dan weer niet genoeg voor, sneller was ik wel, maar heel overtuigend was het niet.

Wat de acceleratiecijfers helpt is de achttraps automaat die makkelijk een paar trapjes terugschakelt en dat ook redelijk netjes doet. Alleen bij langzaam stadsverkeer ging het (ont)koppelen regelmatig minder soepel, dat kan veel beter met een moderne automaat.

Gadgets, kit en WIFI

Adaptieve koplampen met 16 individuele LED-units schijnen maar liefst 400 meter ver zijn voor in de Randstad geen musthave, maar wel ideaal voor nachtritten in het rustige buitengebied. In de drukte tussen de grote steden is Active Lane Assist, Adaptive Cruise Control en Rear Cross Traffic Alert wellicht nuttiger. Het laatste systeem maakt gebruik van radarsensoren in de achterbumper om objecten binnen 20 meter links en rechts naast het voertuig te detecteren, wat handig is bij achteruit rijden of uitparkeren.

Al deze features zijn natuurlijk leuk en aardig, net als Apple Carplay, de headsupdisplay en de draadloze telefoonoplader. De killer feature is echter Opel Onstar die naast veiligheidsfeatures ook nog WIFI aan boord verzorgt voor maximaal zeven apparaten. Ook briljant voor een gezinsauto zijn de twee USB poorten achterin. Zelfs na graven in onze herinneringen konden we geen auto verzinnen die dat heeft, maar het is wel erg handig voor vakantieritten met koters achterin.

De ruimte voorin, achterin en de kofferbak is riant en de stoelen krijgen een stickertje mee van de Duitse rug-vereniging. Ze zijn fijn, maar ook weer niet de fijnste zetels waar ik ooit in heb gezeten.

Conclusie, concurrentie en prijzen

Voor net geen 35 mille staat er een Insignia Sports Tourer voor de deur. Dat is een benzine uiteraard, want voor diesels vraagt de overheid een iets grotere belastingbijdrage tijdens aanschaf om de misgelopen accijnzen alvast te compenseren. De prijzen zijn in lijn met de concurrentie in het D-segment (Mondeo (rijtest), Talisman (rijtest), 508, Passat) en de premium tegenstrevers vragen een iets forsere investering.

Is er dan een reden om voor de Insignia? Jazeker, winners do business with winners. Feyenoord-Opel-jij. Need I say more. Maar zonder dollen: Opel heeft grote stappen gezet met deze Insignia. Ik vind hem goed smoelen, hij rijdt goed en is goed geprijsd, dus de Insignia verdiend op zijn minst een plek op de shortlist. Filmpje!