Deze EV is een voorproefje op de nieuwe VW Golf

Volkswagen heeft nog steeds iets goed te maken na de sjoemelaffaire en dus vuren de Duitsers nog een elektrische concept car op ons af. Maar deze is mogelijk wél interessant.

De Gen.E is officieel een research protoype en uiteraard gaat ’t om een elektrische auto. Terwijl het relatief jonge Tesla reeds keihard aan de EV-weg timmert is Volkswagen van plan om de grootste te worden op het gebied van EV’s en hybrides en deze Gen.E moet daarbij helpen.

Over de Gen.E zelf valt niet bijster veel interessants te melden. Het persbericht staat hoofdzakelijk vol met marketingpraat over milieuvriendelijkheid, oplaagmogelijkheden en actieradii, als dat tenminste het meervoud van actieradius is. Heb Latijn (achteraf helaas) bij de eerste de beste mogelijkheid laten vallen.

De Gen.E is uitgerust met camera’s en radarapparatuur die natuurlijk bedoeld zijn voor het autonome gedeelte. Verder heeft dit ding vleugeldeuren en in de koets verzonken portiergrepen voor minder luchtweerstand. Meer details en gegevens hebben we helaas niet, maar wees niet verbaasd als dit een voorbode op de nieuwe VW Golf wordt.