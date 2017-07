Herken jij deze gecrashte supercar?

Het blijft oppassen met veel vermogen.

Dat een supercar moderne technologie heeft is geen vrijbrief om ondoordacht het gas in te trappen. De computers grijpen in, maar er zijn natuurlijk grenzen. Dat moesten vermoedelijk de inzittenden van deze supercar op een harde manier ondervinden.

De oranje lak en velgen gaven het al een beetje weg. De auto in kwestie betreft een McLaren 570S (rijtest). De supercar vloog afgelopen weekend van de weg en kwam tot stilstand tegen een huis. Het pand liep de nodige schade op en van de 570S is helemaal niets meer over. Het voertuig vloog in brand na het eenzijdige ongeval.

Had dit in de jaren tachtig of negentig afgespeeld dan was er een dikke kans aanwezig dat de inzittenden het niet meer konden navertellen. Anno 2017 zijn auto’s een stuk veiliger. De McLaren-rijder en zijn passagier hielden slechts lichte verwondingen over aan het zware ongeluk. Het ongeval gebeurde in Heywood, Engeland.

De auto, of wat er nog van over is, kan naar de schroot. Een woordvoerder van de brandweer noemde het wonderbaarlijk dat de twee inzittenden slechts lichtgewond raakten. Het is nog niet bekend met welke snelheid de McLaren tegen het huis klapte, al zullen ze vast geen 50 km/u gereden hebben.

Via BBC, foto’s via Trowbridge Fire Stn