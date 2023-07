‘Viaplay zal als eerste gaan verdwijnen’

Men is niet heel blij met Viaplay, dat volgens kenners als eerste gaat verdwijnen.

Weet je wat het grootste probleem is: dat je tegenwoordig tig aanbieders hebt van streamingdiensten, terwijl je er nauwelijks naar kijkt. Maar ja, als je The Grand Tour, Succession, De Kleine Zeemeermin, Arrested Development, Meiden van Holland én Formule 1 wil kijken, dan zit je vast aan respectievelijk Amazon Prima, HBO Max, Disney+, Netflix, Videoland én Viaplay vast.

Maar wat blijkt, de kans dat Viaplay komt te verdwijnen is heel erg groot. Dat is de conclusie na een onderzoek van Streamwijzer. Dat meldt, eh, Streamwijzer. Meer dan de helft (51%) van de respondenten van het onderzoek denken dat Viaplay over vijf jaar niet meer bestaat. In vergelijking met de andere streamingdiensten is dat enorm hoog.

Viaplay gaat als eerste verdwijnen

Kortom, er lijkt dus een consensus te zijn dat Viaplay binnenkort niet meer zal bestaan. Echter, dat is onder de respondenten. Mijn afstudeercoach (hallo Rainer!) was er altijd scherp op dat je het onderzoek zelf ook even gaat uitpluizen en het niet zomaar voor waar aanziet (of in elk geval in de juiste context plaatst.

Daarbij blijkt dat het een poll was die op 10 juli werd gehouden op Facebook, een social media-netwerk voor mensen die goedkoop boodschappen willen doen in Duitsland of hun ex willen stalken.

Krijgen ze gelijk?

Daarbij was de vraag “Welke streamingdienst bestaat over 5 jaar niet meer?” en waren er 7 antwoorden. De vragen zijn gesteld onder FB-groepen met film- en serieliefhebbers.

Of de respondenten gelijk gaan krijgen, komen we binnenkort achter. Viaplay zit namelijk in zwaar weer en er is twijfel of ze wel Formule 1 moeten gaan behouden. Er gaan geruchten dat ze nu niet meer zoveel kunnen bieden voor de komende drie jaar. Ziggo is erachter gekomen dat niemand naar IndyCar en MotoGP kijkt en zou de uitzendrechten graag terugkrijgen.

Overigens is dat allerminst zeker. Ziggo zal alsnog diep in de buidel moeten tasten om de rechten te verkrijgen, de vraag is alsnog of ze dat bij Ziggo het waard vinden. Daarbij kan het maar zo zijn dat er andere kapers op de kust zijn. Deze maand kan men bieden op de uitzendrechten.