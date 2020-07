Opel maakt een camper van de Zafira

Het is voor het eerst dat Opel de Zafira op deze manier als camper gaat aanbieden.

Het is niet ongebruikelijk om van een busje of bedrijfswagen een camper te maken. Een populair voorbeeld is de Fiat Ducato als camper. Met name over de grens kom je ze met bosjes tegen in de vakantietijd. Van de Opel Zafira had onder andere Irmscher al een camper. Nu gaat Opel het ook zelf aanbieden.

De Duitse autofabrikant doet dit in samenwerking met Crosscamp. Dit bedrijf is onderdeel van de Erwin Hymer Groep. Ze dopen de auto als Opel Zafira Crosscamp Life. Het voertuig is 4,95 meter lang en er kunnen vier mensen slapen in de camper. Je kunt zelf bepalen hoe groot je het bedrijfswagen inrichting wenst te hebben. Het model komt namelijk beschikbaar in drie verschillende maten.

Met de camper krijg je een kleine keuken, een uit te schuiven daktent, een tafeltje en een uitschuifbaar dak. Dit laatste is handig als het buiten regent. Ideaal voor de Hollandse zomer. Zo kun je toch nog buiten zitten als het nat is buiten.

Het voordeel van zo’n compacte camper is dat je er makkelijk mee uit de voeten kunt. Een stad aandoen en parkeren in een parkeergarage is bijvoorbeeld geen probleem. Met een hoogte van 1,99 meter past dat altijd wel. Probeer dat maar eens voor elkaar te krijgen met een reguliere camper. Of nou ja, liever niet. Dat past namelijk niet.

Prijzen beginnen in Duitsland bij 41.999 euro voor de Opel Zafira Crosscamp Life. Omdat het een Opel betreft, kun je deze gewoon bij de (Duitse) dealer bestellen.