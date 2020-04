Irmscher Zafira is3 Free maakt je klaar voor de vakantie

Je hebt nog heel 2020 om te sparen voor deze Irmscher Zafira is3 Free.

De kans is groot dat je vakantieplannen voor 2020 niet doorgaan. Het coronavirus gooit helaas roet in het eten. Bekijk het van de positieve kant. Je krijgt een jaar de tijd om te sparen voor je volgende vakantie.

Dat geld kun je uitgeven aan een luxe accommodatie, of een extra activiteit. Je kunt het gespaarde geld ook spenderen aan een leuke twee- of vierwieler. In dit geval de Opel Zafira met een tent op het dak.

Waar je naar kijkt is de Opel Zafira is3 Free van de Duitse tuner Irmscher. Dit bedrijf presenteerde vorig jaar al een Zafira is3. Dit is de variant voor vakantiegangers. Met de is3 Free kun je namelijk lekker gaan kamperen.

En zeg nou zelf. Hoeveel kampeerauto’s hebben stickers (+15 pk), 19-inch lichtmetalen velgen en sportief bumperwerk? Onder de kap huist een tweeliter dieselmotor. Normaal gesproken goed voor 177 pk. De Irmscher Zafira is3 Free is echter goed voor 200 trappelende paarden.

De kampeerauto is geen alternatief op een volwaardige camper of caravan. Er is bijvoorbeeld geen toilet aan boord. Wel kun je culinair losgaan met de ingebouwde minikeuken. Met de tent ingeklapt kan de Irmscher Zafira is3 Free ook buiten de vakantietijd gebruikt worden. Een hit zal het hier in Nederland niet worden. Wij Hollanders hebben het niet zo met die praktische gezinsbusjes.